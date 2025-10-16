「彈簧刀300」無人機重大升級 配備穿甲彈頭成「裝甲殺手」

AeroVironment公司的「彈簧刀」（Switchblade）系列遊蕩彈藥，包括300、400及600型。最新升級的彈簧刀300 Block 20（左下），換裝穿甲彈頭，可有效對抗裝甲目標，解決舊款在烏克蘭戰爭中威力不足的問題。（圖：AeroVironment）

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國空境公司（AeroVironment）揭示其經過實戰驗證的「彈簧刀300」（Switchblade 300）遊蕩彈藥，推出Block 20升級版。新版本最大的改進在於換裝了模組化穿甲彈頭，使其能有效對抗裝甲目標，解決了舊款威力不足（僅相當於40公厘榴彈）的重大缺陷。

根據烏克蘭軍聞網站《Defense Express》報導，彈簧刀300自2022年起在烏克蘭武裝部隊中服役，其威力不足的限制幾乎立即顯現。其彈頭威力僅相當於40公厘榴彈發射器的彈藥，使其在烏克蘭戰場上成為一種專門工具，用於對付無裝甲但高價值的目標，如電子戰和信號情報系統、防空設備等。若用於攻擊步兵或卡車，考慮到其稀缺性、成本以及武器性質，通常效率不高。

請繼續往下閱讀...

圖為士兵操作發射「彈簧刀」（Switchblade）遊蕩彈藥。（圖 ：AeroVironment）

這次升級被認為是期待已久的改進。AeroVironment表示，新彈頭的加入，提高了小型彈簧刀對裝甲目標的效能，提供了更大的作戰彈性，儘管與FPV式無人機相比，它仍是一種昂貴的攻擊手段。

除了關鍵的彈頭升級，AeroVironment也表示，彈簧刀300 Block 20更新平台還配備了改良的感測器套件和全景攝影機、具有多種攻擊角度的觸控螢幕介面、用戶可選擇的引爆點，並透過新增天線延長了射程。

報導指出，雖然升級後彈藥的具體性能數據尚未公布，但換裝穿甲彈頭無疑是其最重要的改進。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法