不滿美戰爭部限縮新聞自由 大批軍事記者齊出走 這些媒體都在列

美國航空、國防專業媒體《航空周刊》記者艾佛斯汀（Brian Everstine），拒絕簽署美國戰爭部媒體新規，自願繳交採訪證離開五角大廈。（艾佛斯汀個人X帳號 @beverstine）

〔記者陳治程／綜合報導〕美國國防部（現戰爭部）一份9月發布的最新文件要求，未來所有入內採訪的新聞媒體，只能報導官方授權的事件資訊，不得「主動」披露未經允許公開的內部消息，引發大批記者反彈、宣稱此舉戕害新聞自由，紛紛繳交採訪證「出走」五角大廈；而在高歌離席的數十家媒體中，不乏《國防新聞》、《航空周刊》等專門媒體，抵制風波方興未艾。

戰爭部這項9月18日發布的新聞報導方針指出，日後凡是五角大廈駐點記者入內採訪，只能報導官方「核准揭露」的內容，只要未經官方允許揭露任何內部資訊，即便是非機密消息，一樣視同「違法」。消息一出意外引來各大媒體反彈，直言此舉嚴重違反《美國憲法》第一修正案（First Amendment）中的新聞自由，並拒絕簽署同意新規，揚言走人。

多家大型媒體記者同聲抗議美國戰爭部新規，準備打包走人離開五角大廈。（取自X帳號 @sentdefender）成群的美國駐戰爭部記者從五角大廈打包離開，以行動抗議官方提出的媒體報導新規定。（美聯社資料照）

美國《國會山莊報》（The Hill）報導指出，出聲反對的媒體中，不乏來自CNN、《美聯社》（AP）、《路透》（Reuters）、《紐約時報》（The New York Times），以及《金融時報》（Financial Times）等大品牌資深記者，人數上看4、50人；但立場相當靠攏華府的「同一個美國新聞網」（OANN）， 是這股反對聲浪中唯一的「逆風」者。

連《國防新聞》（Defense News）記者也拒絕配合戰爭部新規，撤牌、交證出走五角大廈。（取自X帳號 @GettyImagesNews）

除此之外，多達十家專門報導軍事、國防議題的新聞媒體，也在這起風波中大力抵制，以聯合聲明強調這項政策明顯傷害新聞自由，降低了美國政府接受外部監督，以維持公開、透明運作的可能性。這些媒體包含《航空周刊》（Aviation Week）、《Breaking Defense》、《國防新聞》（Defense News）、《防務一號》（Defense One），以及《美國海軍學會新聞》（USNI News）等專門品牌。

