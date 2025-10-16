美國陸軍將成立西半球司令部 合併南北方陸軍司令部

美國陸軍參謀長喬治上將（中）與國防部長赫格塞斯（左）9月19日出席五角大廈的活動。（圖：美國國防部）

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國陸軍參謀長喬治上將（Gen. Randy George）14日宣布，陸軍將在年底前成立新的「西半球司令部」（Western Hemisphere Command）。此舉將合併北方陸軍司令部（Army North Command）、南方陸軍司令部（Army South Command）和部隊司令部（Forces Command, FORSCOM），旨在精簡總部規模、裁減四星上將職位，並提升效率。

根據軍聞網站《Breaking Defense》報導，喬治上將在華盛頓特區舉行的2025年美國陸軍協會（AUSA）年會上表示：「你們可以預期在未來6到8週內，我們將對西半球司令部採取同樣的行動。我們將在布拉格堡（Fort Bragg）設立負責西半球的四星級總部，北方陸軍和南方陸軍也將併入該總部，以確保我們精簡總部。」

請繼續往下閱讀...

根據今年4月一份備忘錄，新司令部將「聚焦本土防禦及與西半球盟友的夥伴關係」。喬治上將指出，精簡陸軍總部不僅能將資金用於各種優先事項，還能使陸軍「更有效率」，因為領導者能以更少資源做更多事。他坦言：「我們的陸軍規模變小了，但總部卻變大了。所以我們必須縮減總部，我認為這樣可以變得更有效率。」

陸軍持續轉型 總部裁員千人

成立西半球司令部，是美國陸軍更大規模持續轉型計畫的一部分。本月稍早，陸軍已將未來司令部（Futures Command）與訓練暨準則司令部（ TRADOC）合併，成立名為「轉型與訓練司令部」（T2COM）的新單位。

北方陸軍和南方陸軍司令部目前總部位於德州聖安東尼奧（San Antonio），在未來6到8週內，其運作將轉移至FORSCOM所在的北卡羅萊納州布拉格堡。然而，據當地媒體報導，部分司令部單位仍將留在聖安東尼奧的山姆休士頓堡（Fort Sam Houston）。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法