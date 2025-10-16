自由電子報
軍武 > 軍情動態 > 國際軍情

布魯塞爾烏戰小組會議 基輔提6000億元軍援需求清單

2025/10/16 16:44

烏國防長什米哈爾表示，烏克蘭明年需要從北約援烏機制中取得120億至200億美元軍援。（路透）烏國防長什米哈爾表示，烏克蘭明年需要從北約援烏機制中取得120億至200億美元軍援。（路透）
〔編譯林家宇／綜合報導〕烏克蘭國防部長什米哈爾（Denys Shmyhal）15日出席布魯塞爾第31輪烏克蘭國防聯絡小組會議時，提出烏國需要從「烏克蘭優先需求清單」（PURL）中取得120億美元至200億美元（約新台幣3706億至6177億元）武器，以應對明年戰事。

什米哈爾表示，只要從盟友手中獲取足夠資助，烏國有能力在明年製造超過1000萬架無人機，「無人機和飛彈深入打擊，使得我們能夠不對稱回應俄羅斯攻擊。根據資料，敵方正面臨上看20％的油料短缺情況。」

即便無人機能有效打擊俄羅斯目標，什米哈爾強調，仍需要取得更多長程火砲打擊俄羅斯，「這個冬天我們也會迫切需要攔截系統，以及為NASAMS、IRIS-T系統和F-16戰鬥機提供的地對空與空對空防空飛彈系統。」

什米哈爾也向盟國迄今給予的支援表達感謝之意，「我們要對夥伴們堅定支持烏克蘭表示感謝。你們的軍事、財政和政治協助，是達成公正和長久和平的關鍵。」

