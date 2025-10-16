軍備局開發「手持式測距熱像儀」 居然是為M60、獵豹砲車設計

圖為軍備生製中心開發的「手持式測距熱像儀」。（記者吳哲宇攝）

〔記者吳哲宇／台北報導〕國防部在10月16至18日期間參與在台北世貿一館舉辦的「2025臺灣創新技術博覽會」，其中，軍備生製中心開發的「手持式測距熱像儀」，居然是專為戰、甲、砲車觀測使用設計，最遠可偵測達9.6公里，官員解釋，這是為了部分砲兵單位也能使用，也代表該器具可從車上拆卸

軍備局官員表示，該測距熱像儀可在夜間，或遭遇煙霧導致視線受阻狀況下，利用熱源去追蹤人員跟目標。該器具採製冷式熱感應的方式，並可供達0.03度的溫度解析度，以及8倍的光學變焦及3倍數位變焦，最遠可偵測達9公里；圖像部分，有配備10.5吋監視螢幕，搭配十字刻度，以及雷射測距功能。

圖為軍備生製中心開發的「手持式測距熱像儀」。（記者吳哲宇攝）

至於為何是專為戰甲砲車設計，卻是手持式儀器？官員表示，砲兵部隊中需要前線觀測手，而手持式設計使官兵到達戰術位置後，能拆卸砲車的測距儀到前方觀察，無須侷限在車內，可達到視距外作戰效果。

官員表示，該測距儀其實就是為獵豹輪型砲車及M60A3戰車所設計，針對M1A2T戰車能否使用？他說，目前加裝轉接介面後也能使用，但仍需視軍種需求，由軍種決定是否採購。

請繼續往下閱讀...

根據現場資料，該熱像測距儀波段為3至5微米，重量小於3.6公斤，可於5分鐘內開機，並維持4小時續航力。其雷射測距距離達15公里，偵測人、車距離分別可達4公里、9.6公里；辨識人、車距離則分別為1.6公里、4公里。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法