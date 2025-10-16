獨家》恆春夜半驚現「幽靈機」 專家：海軍銳鳶無人機夜訓

第二代「銳鳶」無人機近日疑配合海軍夜訓。（資料照，「Taiwan ADIZ」粉絲專頁提供）

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕恆春半島近日晚間頻傳不明機體在恆春機場周邊低空盤旋起降，巨大引擎轟鳴與來回飛行噪音，宛如「夜半幽靈」般擾民，引發網路熱議。一名民眾在社群平台PO文抱怨：「最近這兩天半夜都有小飛機在天上飛，那個噪音有夠擾人，而且是來回飛的那種，有人知道那是什麼嗎？」長期追蹤台軍動態的軍事粉專「Taiwan ADIZ」迅速調查，鎖定疑是海軍的「銳鳶無人機」，半夜出擊任務曝光，呼籲民眾體諒國防需求。

據調查，10月14日該無人機於晚間10時28分起飛，隔日凌晨1時58分返航，2時47分再度升空，直至清晨6時24分才落地。這些夜間時段的動作，確實讓當地居民驚魂未定，但軍方消息指出，這屬於今年度「海強操演」一部分。該演習自13日起至17日止，為期5天，涵蓋台灣周遭多個海域，參與單位包括海巡署的安平級巡防艦，納入海軍指揮鏈，透過實兵、不實彈方式驗證「平戰轉換」機制。軍方雖未正式否認，但內部人士透露，銳鳶無人機正是此次夜間出擊項目，用以模擬高強度戰場偵蒐。

銳鳶無人機（原名中翔二號）由中山科學研究院為陸軍研發，後移撥海軍海上戰術偵蒐大隊，主要執行日夜間偵察、戰場監控任務，還能在災難時擔任空中通信中繼與災害評估。該機具備夜視能力，適合低可見度環境下的突擊演練，噪音雖大，卻是驗證無人機在黑暗中精準打擊的關鍵。軍事專家分析，此次夜間任務不僅測試UAV與艦艇聯動，更模擬對敵方「灰色地帶」滲透，強化台灣海防韌性。

面對民眾疑慮，「Taiwan ADIZ」粉專呼籲，「半夜噪音雖擾人，但這是保衛家園的必要演訓，請大家多多體諒，支持國防！」軍方也強調，演習嚴格遵守法規，不影響民航安全。隨著兩岸情勢緊張，此類夜襲訓練將成常態，居民或許得習慣這「守夜人」，成為台海防線的隱形利劍。

