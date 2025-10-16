自由電子報
軍武頻道
軍武首頁 軍情動態 國防MIT 軍武百科 國防袐辛 軍風尚 軍武書摘 自由講武堂 軍情人物
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
軍武 > 軍情動態 > 台海軍情

獨家》恆春夜半驚現「幽靈機」 專家：海軍銳鳶無人機夜訓

2025/10/16 18:08

第二代「銳鳶」無人機近日疑配合海軍夜訓。（資料照，「Taiwan ADIZ」粉絲專頁提供）第二代「銳鳶」無人機近日疑配合海軍夜訓。（資料照，「Taiwan ADIZ」粉絲專頁提供）

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕恆春半島近日晚間頻傳不明機體在恆春機場周邊低空盤旋起降，巨大引擎轟鳴與來回飛行噪音，宛如「夜半幽靈」般擾民，引發網路熱議。一名民眾在社群平台PO文抱怨：「最近這兩天半夜都有小飛機在天上飛，那個噪音有夠擾人，而且是來回飛的那種，有人知道那是什麼嗎？」長期追蹤台軍動態的軍事粉專「Taiwan ADIZ」迅速調查，鎖定疑是海軍的「銳鳶無人機」，半夜出擊任務曝光，呼籲民眾體諒國防需求。

據調查，10月14日該無人機於晚間10時28分起飛，隔日凌晨1時58分返航，2時47分再度升空，直至清晨6時24分才落地。這些夜間時段的動作，確實讓當地居民驚魂未定，但軍方消息指出，這屬於今年度「海強操演」一部分。該演習自13日起至17日止，為期5天，涵蓋台灣周遭多個海域，參與單位包括海巡署的安平級巡防艦，納入海軍指揮鏈，透過實兵、不實彈方式驗證「平戰轉換」機制。軍方雖未正式否認，但內部人士透露，銳鳶無人機正是此次夜間出擊項目，用以模擬高強度戰場偵蒐。

銳鳶無人機（原名中翔二號）由中山科學研究院為陸軍研發，後移撥海軍海上戰術偵蒐大隊，主要執行日夜間偵察、戰場監控任務，還能在災難時擔任空中通信中繼與災害評估。該機具備夜視能力，適合低可見度環境下的突擊演練，噪音雖大，卻是驗證無人機在黑暗中精準打擊的關鍵。軍事專家分析，此次夜間任務不僅測試UAV與艦艇聯動，更模擬對敵方「灰色地帶」滲透，強化台灣海防韌性。

面對民眾疑慮，「Taiwan ADIZ」粉專呼籲，「半夜噪音雖擾人，但這是保衛家園的必要演訓，請大家多多體諒，支持國防！」軍方也強調，演習嚴格遵守法規，不影響民航安全。隨著兩岸情勢緊張，此類夜襲訓練將成常態，居民或許得習慣這「守夜人」，成為台海防線的隱形利劍。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

今日熱門
載入中