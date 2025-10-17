洛馬力推「精準打擊飛彈」量產 我趕上ATACMS飛彈產能末班車

今年2月在美國新墨西哥州白沙飛彈測試場實彈射擊測試的「精準打擊飛彈」增量1型。該彈現已獲美國陸軍授予量產許可，將陸續取代現役ATACMS飛彈。（美軍DVIDS網站）

〔記者陳治程／台北報導〕美國陸軍今（2025）年七月宣布，航太大廠洛克希德．馬丁為「海馬士」多管火箭系統研發的新一代「精準打擊飛彈」，現已獲得關鍵的「里程碑C」認證，大量投產在即；美陸軍官員近日也證實，首紙量產合約將於本（10）月底授予，加速取代現役ATACMS飛彈，而廠房也將在我國同型彈交畢後，全面轉向新一代飛彈生產所用。

美國《國防新聞》（Defense News）14日報導，美國陸軍飛彈暨太空專案辦公室主任洛札諾少將（Maj. Gen. Frank Lozano, PEO Missiles and Space）指出，其與洛馬合作研發的新一代「精準打擊飛彈（PrSM），初代的「增量1」構型（Increment 1）已可量產，首紙合約預計本月底提出，開始取代現有的「陸軍戰術飛彈」（ATACMS），滿足美軍、歐洲及印太盟友的戰備需求。

美國陸軍與洛馬合作研發的「精準打擊飛彈」，射程至少400公里，可部署在M270或海馬士多管火箭系統上，強化部隊防區外打擊能力。根據規劃，該彈未來年產量可上看400枚，加速滿足美軍、盟邦需求。（洛克希德．馬丁官網）

美國陸軍是在今年七月宣布「精準打擊飛彈」增量1構型獲得「里程碑C」（Milestone C）認證，意謂該裝備已達成熟設計，獲准大規模量產；而在此前，美陸軍已自前（2023）年起便陸續獲得少量同型彈，截至目前已接收100枚。

洛札諾少將預估，隨著「精準打擊飛彈」量產，該彈產能可望在2027、2028財年間達到400枚；但由於現行產線與ATACMS共用同一廠房，他也直言，後續產能轉換要等洛馬交付我國的ATACMS訂單完成後，才能正式啟動。他還提到，「精準打擊飛彈」未來除美軍使用，也有望開放以「軍售」（FMS）方式提供給盟邦。

陸軍58砲指部今年5月在屏東九鵬基地實施「海馬士」在台首射。該儎台配備GMLRS和ATACMS兩彈，後者可望再增購。但在原廠轉向PrSM量產的現實下，後續增購是否有變數？值得觀察。（本報資料照，記者陳逸寬攝）

我國向美採購29套M142「海馬士」多管火箭系統已接收11套，並於陸軍58砲指部率先成軍，剩餘18套系統明（2026）年交付完畢；彈藥則有864枚精準導引火箭彈（GMLRS）、84枚ATACMS飛彈，根據國防部書面報告最新進度，今年已接收64枚ATACMS，剩餘20枚同型彈和GMLRS，則管制於明（2026）年全數獲得。

