印尼將購42架中國「殲-10C」戰機 空軍戰力、後勤成萬國牌

圖為巴基斯坦空軍的中國製「殲-10C」戰機。（法新社資料照）

〔記者陳治程／綜合報導〕印尼國防部長夏弗里（Sjafrie Sjamsoeddin）15日向媒體證實，該國計劃向中國採購至少42架「殲-10C」戰機，首開該國先例；由於該國先前已向法國、南韓、土耳其採購主力戰機，不只先進戰機成軍後的後勤引發討論，外界也擔憂其基於不結盟外交政策的建軍規畫，可能觸發印太地緣政治的敏感神經，產生後續效應。

印尼國防部長夏弗里證實，為提升空防戰力，當局在評估中國製戰機戰力後，確認將提出至少42架「殲-10C」戰機的採購計劃；《美聯社》（AP）報導引述印尼財政部長波巴亞說法，表示政府已批准一筆逾90億美元（約新臺幣2723.4億元）預算，距離正式獲得只差一紙合約。

請繼續往下閱讀...

印尼國防部長夏弗里（左）今年6月會晤南韓國防部防衛事業廳代表團一行人，就雙邊重啟KF-21戰機合作開發案達成協議。（印尼國防部官方X帳號 @Kemhan_RI）印尼前國防部長、現任總統普拉伯沃（Prabowo Subianto）今年6月在當地國防展期間，與土耳其航太工業正式簽約採購48架「可汗」五代戰機。（土耳其航太工業官網）

印尼空軍的戰鬥機隊組成多元，除美系F-16AM/BM、F-16C/D多用途戰機，也同時操作俄系蘇愷-27、蘇愷-30重型戰機，另有巴西航空工業的A-29「超級巨嘴鳥」（Super Tucano）輕攻擊機等；不過，該國現正進行「飆風」戰機換裝訓練，首批新機預計明（2026）年交付。

印尼空軍向法國採購42架飆風戰機，現於當地進行換裝訓練，預計明（2026）年接收首批新機。（印尼空軍官方Facebook）

此外，該國今（2025）年6月在當地國防展期間，先後敲定KF-21戰機合作研發案重啟，並向土耳其籌購48架KAAN第五代戰機，而今再宣布的「中」製戰機採購計畫，凸顯印尼在外交「不結盟」政策下，主導了軍購選擇上的多元化；不過，有鑑於中國近年在印太地區軍事行動逐步擴大，此舉對於日後的地緣政治，可能會有預料外的深遠影響。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法