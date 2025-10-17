自由電子報
軍武 > 軍情動態 > 國際軍情

美、韓拍板聯手開發「莫哈維」短場起降無人機 2028年起交付

2025/10/17 11:43

美製MQ-1C「灰鷹」無人機的短場起降型原型機，2024年11月在南韓海軍「獨島級」兩棲攻擊運輸艦上完成起降驗證。（通用原子航空系統官網）美製MQ-1C「灰鷹」無人機的短場起降型原型機，2024年11月在南韓海軍「獨島級」兩棲攻擊運輸艦上完成起降驗證。（通用原子航空系統官網）

〔記者陳治程／綜合報導〕美國通用原子航太系統子公司（GA-ASI）14日宣布，未來將與南韓韓華航太集團（Hanwha Aerospace），合作開發基於「灰鷹」的「莫哈維」短場起降無人機，並於美國陸軍協會年會暨軍備展上簽約，深化美、韓軍工合作。近3年來，該原型機已先後完成兩棲艦、航艦和野戰起降驗證，預計後（2027）年首飛、2028年投產。

美國通用原子航太系統子公司表示，此次合作開發的「莫哈維」無人機，實際上是MQ-1C「灰鷹」中型無人機的短場起降衍生型（GE-STOL），該機具備偵察、監視、目標獲得等多元任務能力，起降性能方面，舉凡泥巴路、草地、沙灘、停車場等半鋪裝、未鋪裝的野戰道路都可起降，並可藉由開放式模組化系統架構（MOSA），有效發揮作戰整合彈性，實現有－無人作戰架構（MUM-T）。

美國通用原子航空系統總裁亞歷山大（左）、南韓韓華航太執行長宋在宜（右，音譯）近日在美國陸軍協會年會正式簽約，合作開發「莫哈維」短場起降無人機。（南韓韓華航太官網）美國通用原子航空系統總裁亞歷山大（左）、南韓韓華航太執行長宋在宜（右，音譯）近日在美國陸軍協會年會正式簽約，合作開發「莫哈維」短場起降無人機。（南韓韓華航太官網）

美國通用原子航太系統新聞稿強調，短場起降型「灰鷹」無人機原型機，過去3年已在多種場域試驗，前（2023）年分別在英國皇家海軍航艦「威爾斯親王號」（R09）、通用原子廠區的泥沙跑道上測試；去（2024）年則轉往美軍尤馬試驗場（YPG）、南韓海軍兩棲運輸攻擊艦「獨島號」（LPH-6111）完成起降，展現優異的部署彈性。

灰鷹短場起降型的「莫哈維」無人機，2023年在通用原子航空系統的加州廠區執行首次野戰起降測試。（通用原子航空系統官網）灰鷹短場起降型的「莫哈維」無人機，2023年在通用原子航空系統的加州廠區執行首次野戰起降測試。（通用原子航空系統官網）

根據規劃，短場起降型「灰鷹」無人機在完成研改精進後，可望2027年正式首飛、2028年開始交付產品；這項合作案也被視為美、韓軍工合作新里程碑，不只能為南韓創造在地就業機會，提升該國無人機產業生態，也深化兩國軍事合作，在韓、美同盟的基礎下深化作業互通性，強化南韓海軍偵察和打擊能力。

