獨家》美軍機恆春外海通過 疑遭共軍辱罵「X You」雙方對峙

美軍KC-135空中加油機。（美聯社資料照）

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕中美貿易戰硝煙未散，台海上空卻爆發火爆對峙！16日美國軍機飛越恆春外海國際空域，遭解放軍戰機緊急攔截，雙方無線電上演激烈「罵戰」，堪比好萊塢大片。軍事粉專「Taiwan ADIZ」記錄顯示，共軍先驅離後，美軍隨即宣示合法通過，不料遭不明中方飛行員罵髒話。

根據記錄，美軍回「我是美國軍機，在合法的空域進行合法的軍事行動，並遵循國際法，在合法空域依照合法的方式執行任務。」這番宣言直指行動符合《聯合國海洋法公約》，彰顯「自由航行」決心。豈料，美軍話音未落，無線電傳來疑似中國飛行員怒吼：「Fuck You！」粗魯髒話震驚四座，美方飛行員氣炸，怒回：「Shut Up！」兩大強國就此在台海上空互嗆。

請繼續往下閱讀...

事件爆發正值中美關係劍拔弩張，貿易戰談判僵持，軍事粉專「Taiwan ADIZ」分析，這是霸權角力縮影，揭露大國博弈赤裸面，表面堂皇，實則權力遊戲。貿易戰升級，台海仍是焦點。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法