「海鯤艦」機密會議還不夠 立院10/20再排專報 台船董事長也出席

〔記者陳治程／台北報導〕國防部長顧立雄本周一（13日）受邀出席立法院外交及國防委員會（下稱外委會），機密專報國造海鯤潛艦最新進度，海軍會後應立委要求發布聲明，指出全艦仍在調校主機與電源管理、IPMS兩系統，以達海試潛航標準，消息一出引發各界討論。為此，立委馬文君下周一（20日）再邀顧立雄出席國防外交委員會公開會議，說明海鯤艦海試現況及因應作為。

立法院下周最新議程指出，立委馬文君20日將邀請國防部部長顧立雄出席國防委員會，報告「潛艦國造原型艦海測執行現況及因應作為」，還一併邀請承造海鯤艦的新任台船董事長、成大副教授陳政宏列席，並備質詢；此外，顧立雄下周四（23日）還將再度出席議會報告業務概況，並備質詢。

國防部長顧立雄13日機密專報國造潛艦進度後，20日、23日將再應外委會要求，先後進行海鯤艦海試因應作為及業務報告。（記者廖振輝攝）成大系統及船舶機電工程學系副教授、台船新任董事長陳政宏，20日也將隨顧立雄一同出席會議，並備質詢。（本報資料照，記者涂鉅旻攝）

此外，外委會週三（22日）也將邀請外交部部長林佳龍，就「近期台美關係及關稅談判進展」進行報告，同時邀請行政院經貿談判辦公室、經濟部、農業部官員列席，並備質詢。



由台船承造的首艘自製防禦潛艦「海鯤號」（SS-711），今（2025）年6月17日正式展開海測，至今已完成3次浮航，7至9月間返廠接受全艦細部調校後，至今仍未執行攸關戰力的潛航、操雷項目，確定無法達成9月完成海測的目標節點，也連帶影響後續11月交艦的目標。

顧立雄周一赴外委會報告國造潛艦進度後，海軍司令部隨後發布新聞稿指出，海鯤潛艦在前3次浮航測試中，已完成戰鬥系統、主液壓、潛航充排水（下潛、上浮）及聲納等系統整備，尚在調校「主機與電力管理系統」、「整合式儎台管理系統」（IPMS）兩大系統，完成後可達潛航必要條件，海軍、台船正積極投入工項整合，逐項依序實測，希望加速完成潛航前整備。

