國軍偵獲中國27機艦擾台 2無人機徘徊逾越中線
中共解放軍進入台海周邊空域活動示意圖。（國防部提供）
〔記者方瑋立／台北報導〕中國持續對台灰色地帶襲擾。國防部今天（17日）表示，自昨（16）日上午6時起至今上午6時止，合計偵獲中共軍機18架次及軍艦9艘，在台灣周邊海空域活動。其中，有2架次軍機逾越台海中線，進入我北部空域。
據國防部公布圖資，首先有2架無人機從昨天上午8時20分至今日凌晨4時持續在我西部、西北部沿海峽中線襲擾並越線。另外，16架次主、輔戰機，從昨天上午8時10分至晚間7時50分，集中於我國本島西南活動，並從南、東南，環繞我防空識別區（ADIZ）內24浬線外活動。
同時，國軍也偵獲中共海軍9艘軍艦，持續在台海周邊活動。
國防部強調，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統，全程嚴密監控與應處。
