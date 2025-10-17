雄三飛彈機動發射車大量部署 前總工程師張誠揭設計有這些「眉角」

前雄三飛彈總工程師丶現任桃市府經發局長張誠，今天揭露雄三飛彈機動發射車的設計要求及諸多眉角。他說，機動發射車的姿態穩、電力穩、節奏穩，任務就穩。圖為雄風飛彈機動發射車組及雄三飛彈發射畫面。（圖：資料照及國防部提供。本報合成）

〔記者羅添斌／台北報導〕雄三丶增程雄三反艦飛彈持續量產中，飛彈機動發射車更已大量部署，成為我國反制共軍艦隊威脅丶也是明年將成立的濱海作戰指揮部的主力部隊，前雄三飛彈總工程師丶現任桃市府經發局長張誠今天則是揭露雄三飛彈機動發射車的設計要求及諸多眉角。他說，機動發射車的姿態穩、電力穩、節奏穩，任務就穩。

張誠指出，雄三機動發射車設計時，有將雄二系列、雄三增程、天弓系列等飛彈的需求整合，成為通用型發射車共用平台。雄三在機動部署時，不只一輛發射車，還有射控指管車、通訊中繼車、食勤車等等，各有其功能及需求，在雄三研發設計的過程，同樣整合中科院其他計畫的需求，往共同平台開發。後來，這個車輛工程分項與陣地工程接合，成為中科院系統發展中心下的一個一級單位。

在雄三飛彈機動發射車的設計要求上，張誠今天在其臉書專頁上，揭露了設計上的要求以及部署時要注意的一些眉角。

海軍日前發佈漢光操演影片，出現增程型雄三飛彈及機動發射車組的巨大身影。（圖:取自海軍發佈漢光操演影片）

他表示，在運作時，地面要很平、很穩，選硬地、避開井蓋與地下管線區，撐腳＋承壓墊板＋水平儀一次到位。地不穩，姿態就不準；姿態不準，事情就得重來。此外，震動是移動時的致命傷，長箱體＋精密電子怕顛簸；底盤避震、艙內防震托架、鎖固/運輸模式要完整；到場永遠要「再校一次」。

張誠表示，電力的要求是要乾淨不斷。接地、漏電斷路器、雙路備援；電不穩定乾淨，設備就會先鬧脾氣。而散熱與通風要過剩，進/排風分離、濾網快換、排氣別對人群或進氣口；風不夠順，任務就喊停。此外，電磁，要管住，射頻特徵要低、通聯要少。

他進一步表示，消防，要多層次。分艙阻燃、耐熱配線、ABC 滅火器齊備；發電機/電池艙獨立偵煙與斷電邏輯。遇到惡劣天候，要扛得住。他說，永遠不知道天何時會下雨、風何時會來，抗風等級、艙門密封、防水接頭、海岸防蝕塗層、維保週期都要顧好。

在飛彈機動發射車抵達或是轉移陣地時，他表示，節奏要快且簡單。定點到放腳到校姿態，然後要執行任務丶收裝丶轉進；少步驟、少工具、少人手，降低出錯；佈陣、收陣時間要短。

他指出，操作手動線要順。坡道角度、扶手、夜間照明、緊急出口標示清楚，現地安全區，要清楚，背焰扇形區、危險區、隔離線、錐筒、夜間閃燈、周圍人員動線等等都要明確。

