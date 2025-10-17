中國軍機又來亂！今上半天出動21架次各型戰機擾台

中國解放軍殲-16戰機示意圖。（資料照，國防部提供）

〔記者方瑋立／台北報導〕中國持續對台武力恫嚇，繼昨天至今凌晨合計出動18架次軍機、9艘軍艦擾台後，從今（17）日上午8時37分起至中午，持續派出21架次各型主、輔戰機及無人機出海，17架次逾越海峽中線，進入我北、中及西南空域，實施中方片面宣稱的所謂「聯合戰備警巡」。

這是中國近10天以來再次對台實施所謂「警巡」，國防部今天中午發布新聞稿表示，自上午8時37分起，陸續偵獲中共殲-16、空警-500等各型主、輔戰機及無人機計21架次出海，其中17架次逾越中線及其延伸線，進入我北部、中部及西南空域，配合共艦，假「聯合戰備警巡」之名，騷擾我周邊空、海域。

國防部強調，國軍運用聯合情監偵手段嚴密掌握，並檢派任務機、艦及岸置飛彈系統適切應處。

