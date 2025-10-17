自由電子報
軍武頻道
軍武首頁 軍情動態 國防MIT 軍武百科 國防袐辛 軍風尚 軍武書摘 自由講武堂 軍情人物
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
軍武 > 軍情動態 > 台海軍情

中國軍機又來亂！今上半天出動21架次各型戰機擾台

2025/10/17 12:19

中國解放軍殲-16戰機示意圖。（資料照，國防部提供）中國解放軍殲-16戰機示意圖。（資料照，國防部提供）

〔記者方瑋立／台北報導〕中國持續對台武力恫嚇，繼昨天至今凌晨合計出動18架次軍機、9艘軍艦擾台後，從今（17）日上午8時37分起至中午，持續派出21架次各型主、輔戰機及無人機出海，17架次逾越海峽中線，進入我北、中及西南空域，實施中方片面宣稱的所謂「聯合戰備警巡」。

這是中國近10天以來再次對台實施所謂「警巡」，國防部今天中午發布新聞稿表示，自上午8時37分起，陸續偵獲中共殲-16、空警-500等各型主、輔戰機及無人機計21架次出海，其中17架次逾越中線及其延伸線，進入我北部、中部及西南空域，配合共艦，假「聯合戰備警巡」之名，騷擾我周邊空、海域。

國防部強調，國軍運用聯合情監偵手段嚴密掌握，並檢派任務機、艦及岸置飛彈系統適切應處。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

今日熱門
載入中