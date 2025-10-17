賴清德今登左營軍艦勗勉「海強操演」官兵 強調國軍將全面提升戰力

賴清德總統今登左營軍艦勗勉「海強操演」官兵，強調國軍將全面提升戰力。（總統府提供）

〔記者蘇永耀／台北報導〕賴清德總統今（17）日前往高雄旗津營區，勗勉海軍62.1水面作戰支隊聯合截擊作戰計畫演練，期勉持續秉持忠義軍風，成為「有榮耀、有紀律、有戰力」鋼鐵勁旅。並強調，未來國軍將繼續朝向「新訓練、新思維、新裝備、新科技」方向前進，整合新興兵力和裝備技術，全面提升戰力。

包括國安會秘書長吳釗燮、國防部長顧立雄、海軍司令唐華、艦隊指揮部指揮官吳立平、國安會副秘書長李問、62.1支隊長魏建中等陪同總統勗勉行程。賴清德抵達後，首先登上左營軍艦聽取「海強操演」簡報，隨後進行現地視導，依序至指揮管制室、前甲板及直升機庫，聽取海上指揮管制及防空接戰流程說明，以及防空武器及艦載無人機等介紹，並頒發加菜金慰勉官兵辛勞。

賴清德致詞說，剛結束為期五天的「海強操演」，大家辛苦了！這是驗證國軍海空警戒、聯合反封鎖及戰力重整等科目的重要演練，也同時執行戰損恢復、整補等任務，可以說非常重要。從簡報及觀察當中，各位弟兄姊妹的表現都非常傑出，充分展現海軍艦隊優質的專業職能，以及平日勤訓精練的成果，值得驕傲。

他指出，海軍62.1支隊歷來護衛海疆及守護國人的安全，期勉大家能持續秉持忠義軍風，成為一支「有榮耀、有紀律、有戰力」的鋼鐵勁旅。

總統並說，面對中國的長期威脅，以及近年越來越頻繁的灰色地帶侵擾，國軍要持續強化不對稱戰力，並且導入各種先進國防科技，包括運用精準武器、無人載具以及人工智慧決策輔助等系統，提升我們的防衛韌性。他指出，未來國軍會繼續朝向「新訓練、新思維、新裝備、新科技」的方向前進，整合新興兵力和裝備技術，全面提升戰力。這不僅是國家與整體社會一起努力的方向，更是要普遍落實到部隊基層、深耕到國軍各單位的目標。

據指出，賴總統今天在登上海軍左營艦時，視導防空武器以及艦載無人機，以及高科技裝備和無人載具的運用。由於總統剛在國慶演說宣示打造「台灣之盾」防空系統（T-Dome）、持續投資國防創新科技以厚植國防產業實力。他今日於勗勉談話中，同樣強調國防建軍將持續整合新興兵力及裝備技術。同時，也透過強化各級部隊實戰化的訓練及驗證，整體提升聯合作戰能力。

據了解，賴總統藉由說明，在世界各國紛紛重視國防投資與責任分擔的同時，台灣未置身事外，持續增加國防支出以維護台海和平。

