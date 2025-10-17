藍委馬文君下週續排潛艦國造專報 國防部：有信心完成原型艦建造與驗證

立法院外交及國防委員會下週一（20日）將以公開會議型式，邀國防部及台船公司報告潛艦國造原型艦「海鯤號」海上測試執行情形及後續規劃。圖為海鯤號日前進行浮航測試。（資料照，台船提供）

〔記者方瑋立／台北報導〕立法院外交及國防委員會下週一（20日）將以公開會議型式，邀國防部及台船公司報告潛艦國造原型艦「海鯤號」海上測試執行情形及後續規劃。國防部書面報告指出，原型艦已進入海上測試階段，國防部與海軍將按部就班、循序漸進，在確保安全與品質的前提下，完成全艦性能驗證，滿足操作與作戰需求。

立院外交及國防委員會本週一（13日）已在民進黨籍召委王定宇安排下，邀請國防部長顧立雄進行「潛艦國造專案進度報告」的祕密會議。不過，國民黨籍召委馬文君下週一（20日）再次安排公開會議，邀請顧立雄報告「潛艦國造原型艦海測執行現況及因應作為」，併請台船公司董事長列席，並備質詢。

請繼續往下閱讀...

國防部最新書面報告首先盤點，「潛艦國造—第3階段後續艦籌建」經立院決議凍結預算五成（10億元），須待原型艦海測通過並報告獲准後始得動支。海鯤號自民國109年11月開工，完成泊港測試（HAT）後，於今年6月17日進入海上測試階段（SAT）。

國防部說明，測試採漸進式構型研改策略，藉長期調校裝備及逐項驗證，及早發現並解決問題。海軍依約負責專案管理與監造，現正進行潛航測試前整備與安全評估，待確認潛航安全無虞後，將進入下一階段測試。

依測試規劃，海鯤號海測分為浮航、淺水潛航與深水潛航三階段。海軍自6月中起已完成3次浮航測試，驗證推進動力、航儀、通信、操縱及潛望鏡等系統功能。7月8日至9月2日間，原型艦進入乾塢，實施艦體水密檢驗、裝備校正及戰鬥系統檢整等工程。

「海鯤號」潛艦（SS-711）今年7月3日執行第三次海上測試。（本報資料照，記者李惠洲攝）

國防部指出，目前潛航前整備重點集中在「主機與電力管理系統」及「整合式儎台管理系統（IPMS）」兩項。國防部指出，主機自動充電功能涉及多家廠商協調，已重新調整測試期程，加速完成驗證；IPMS 系統具備遠端操作與監控功能，已進入軟體修改與驗測階段，台船並增派工程師與原廠合作加速進度。

國防部續指，後續將由專案團隊、國外顧問與接艦官兵共同評估，確認潛航安全條件後，陸續實施淺水與深水潛航測試，驗證艦船操縱、偵蒐、戰鬥管理及緊急功能等項目。

國防部在結語部份強調，潛艦國造歷經裝備籌獲、建造組裝至測試驗證，雖屢遇挑戰，但均逐一克服，累積寶貴經驗，為後續艦建造奠定基礎。國防部有信心完成原型艦建造與驗證，要求台船於交艦前完成缺失改正，最終在確保安全與品質下達成全艦性能目標。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法