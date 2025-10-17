「海強操演」模擬截擊共軍艦隊 快砲丶魚雷丶海欉樹飛彈發射！

模擬海上聯合截擊共軍艦隊的海軍「海強操演」，在經過5天的多層次項目密集演練後，已在今天中午結束。操演過程中，模擬各項共軍對我方艦隊的攻擊模式，海軍進行包括5吋砲丶方陣快砲及海欉樹飛彈的實彈射擊。圖為海欉樹飛彈射擊離架的畫面。（圖：取自總統府影片）

〔記者羅添斌／台北報導〕模擬海上聯合截擊共軍艦隊的海軍「海強操演」，在經過5天的多層次項目密集演練後，已在今天中午結束。軍方人士今天指出，操演過程中，模擬各項共軍艦隊對我方艦隊的攻擊模式，海軍進行5吋砲丶40快砲丶方陣快砲及海欉樹飛彈的實彈射擊，S70-C反潛直升進行魚雷投放，對共艦予以追擊反制，並以標準二型飛彈丶雄風飛彈機動發射車等進行模擬接戰。

此外，海軍也出動艦載型監偵無人機對共艦進行偵察，以銳鳶無人機與P-3C反潛機對敵艦動態進行中高空的長時間監控，在聯合截擊行動前，則以快速布雷艇進行防禦性布雷，並出動陸戰66旅官兵隨進行布雷戒護。

海軍「海強操演」，在經過5天的多層次項目密集演練後，已在今天中午結束。圖為軍艦進行5吋砲射擊。（圖：取自總統府影片）

國軍本月實施三項重大操演，10月25日至31日擇定北部地區進行「陸勝一號」旅對抗操演，空軍則是在10月27日至31日進行「天龍操演」，驗證空、地官兵的實戰技能。被視為海軍年度總驗收的海軍「海強操演」，為期5天4夜不間斷舉行，已在今天中午結束，操演項目包括聯合對敵截擊作為，並含括戰損故障、艦內救火、戰術編隊、空中補給、部分實彈射擊等項目。

賴清德總統今前往高雄旗津營區勗勉海軍62.1水面作戰支隊聯合截擊作戰計畫演練。總統抵達後，首先登上左營軍艦聽取「海強操演」簡報，並觀看紀實回顧影片。隨後進行現地視導，依序至指揮管制室、前甲板及直升機庫，聽取海上指揮管制及防空接戰流程說明，以及防空武器及艦載無人機等介紹。

海軍以S-70C（M）反潛直升機進行魚雷掛載及投放，對敵艦目標進行追擊反制。（圖：取自總統府影片）

軍方人士今天指出，62部隊是海軍艦隊在進入作戰時的作戰編制，將不同單位的軍艦混編納入作戰艦隊，各作戰艦隊依其應戰性質不同，區分為62.1丶62.2等作戰支隊丶艦隊。以此次62.1作戰支隊為例，就納編了基隆級驅逐艦的左營軍艦（舷號1803）丶多艘康定級軍艦丶沱江級軍艦與海巡沱江艦（CG611）等等。

軍方人士表示，在為期5天的操演過程中，模擬各項共軍艦隊對我方艦隊的攻擊模式，海軍進行包括5吋砲丶40快砲丶方陣快砲及海欉樹飛彈的實彈射擊，S70-C反潛直升進行魚雷投放，對共艦予以追擊反制，並以標準二型飛彈丶雄風飛彈機動發射車等進行模擬接戰。

他指出，本次操演由於主要是在高雄左營以西近海，以及澎湖西北方外海進行，難以實施長射程的飛彈武器實彈射擊，長射程的飛彈丶火箭實彈射擊均已在台灣東部海空域例行的精準彈藥射擊操演中執行。

海軍在「海強操演」中，進行艦載監偵型無人機起降，並且監控敵艦目標行蹤。（圖：取自總統府影片）

