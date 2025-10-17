三總松山分院巡迴醫療活動獲好評 李棟樑感謝醫護團隊守護長者健康

軍友社榮譽理事長李棟樑（中）今天至北市東榮里活動場所，關心三總松山分院巡迴醫療活動辦理情形。（圖：軍聞社提供）

〔記者羅添斌／台北報導〕三軍總醫院松山分院長期進行社區巡迴醫療活動，備受各界好評，軍人之友社榮譽理事長丶懷恩社會福利慈善事業基金會董事長李棟樑，今日前往北市松山區東榮里，慰訪三軍總醫院松山分院巡迴醫療活動，肯定三總持續深耕社區、守護民眾健康，並感謝醫護團隊的細心照護，讓長者享有專業、便捷的醫療資源。

李棟樑今天是在國防部副部長柏鴻輝等人陪同下，前往東榮里里民活動場所，瞭解三總松山分院巡迴醫療活動辦理情形，並向在場服務的工作人員表達溫馨關懷。松山分院醫護人員引導長輩們進行流感疫苗及新冠肺炎疫苗接種，並提供長者們健康諮詢；隨後，柏鴻輝代表部長頒發禮品犒慰醫護人員辛勞。

請繼續往下閱讀...

醫護人員提供民眾醫護諮詢。（圖：軍聞社提供）

李棟樑指出，三總松山分院長期推動巡迴醫療服務，貼近基層、照顧榮民與長者健康，是極具意義的工作。巡迴醫療不僅讓醫療資源深入社區，也為行動不便或年長的長輩減少奔波之苦，提升照護品質與生活便利。期勉三總持續深耕地方醫療，讓更多民眾都能感受到國軍醫療體系的專業與溫度。

民眾接種流感及新冠肺炎疫苗。（圖：軍聞社提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法