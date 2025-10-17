巨大標二飛彈發射架太搶眼 海軍規劃將標一飛彈全換標二提升戰力

賴總統今在左營軍艦前甲板及直升機庫，聽取海上指揮管制及防空接戰流程說明，甲板上巨大的標準二型飛彈丶雙臂型發射架相當搶眼。（圖：總統府網站）

〔記者羅添斌／台北報導〕賴清德總統今前往高雄旗津營區勗勉海軍62.1水面作戰支隊聯合截擊作戰計畫演練，賴總統還在左營軍艦前甲板及直升機庫，聽取海上指揮管制及防空接戰流程說明，甲板上巨大的標準二型飛彈丶雙臂型發射架相當搶眼，軍方人士則指出，海軍成功級軍艦現役的標準一型防空飛彈已經相當老舊，都已超過壽期，未來將面臨全數汰除的可能，並且以新型號的標二飛彈來取代。

標準二型飛彈為我國海軍艦隊現役戰力最強的艦載型防空飛彈，作戰範圍可達74至167公里，但僅配備在基隆級軍艦上，成功級軍艦的艦載防空飛彈為標準一型（作戰範圍約46公里），現役康定級軍艦的艦載防空飛彈為射程更短的海欉樹飛彈（6至8公里）。

標準二型飛彈為我國海軍艦隊現役戰力最強的艦載型防空飛彈，作戰範圍可達74至167公里，但僅配備在基隆級軍艦上。（圖：總統府網站）

軍方人士今天指出，海軍艦隊各型艦載防空飛彈已有汰換老舊飛彈丶換裝新型飛彈的計畫，康定級軍艦目前已進行性能提升，改裝中的原型艦，艦載防空飛彈換成海劍二飛彈系統（作戰範圍可達30公里），成功級軍艦的戰鬥系統提升及艦載防空飛彈汰換計畫，將在康定級性能提升案之後再進行，屆時可將老舊的標一飛彈汰除，並且全面換裝為標二飛彈。

在艦載防空飛彈系統尚未更新的期間，海軍已投入數十億元經費，維持標一丶標二防空飛彈的妥善率。軍方人士指出，海軍先前已用30.67億元的預算經費，委請中科院執行標一飛彈火箭馬達的換裝案，全案自106年度至今年底（114年度）可以完成，為期達到9個年度。

另在標二飛彈部分，軍方人士說，海軍是以32.78億元預算經費，向美國軍購標二飛彈的組段，這個案子執行的期程更久，從106年度開始，要到116年度才會結束。

