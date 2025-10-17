自由電子報
軍武 > 軍情動態 > 台海軍情

共軍高層貪腐太嚴重 今一口氣開除何衛東等9位上將軍籍黨籍

2025/10/17 18:23

國安局長蔡明彥15日在立法院外交及國防委員會答詢時表示，中共32位現役上將中，有一半已超過半年未公開露臉，研判可能正遭大規模清洗與調查。圖為習近平出席解放軍活動。（歐新社檔案照）國安局長蔡明彥15日在立法院外交及國防委員會答詢時表示，中共32位現役上將中，有一半已超過半年未公開露臉，研判可能正遭大規模清洗與調查。圖為習近平出席解放軍活動。（歐新社檔案照）

〔記者羅添斌／台北報導〕中國解放軍高層貪腐情形嚴重，中國國防部今天一口氣宣佈，包括中共政治局委員丶軍委會副主席何衛東上將等9位共軍上將，因涉貪金額巨大，均被開除黨籍丶軍籍處分，並且移送軍檢機關依法審查起訴。

國安局長蔡明彥15日在立法院外交及國防委員會答詢時表示，中共32位現役上將中，有一半已超過半年未公開露臉，研判可能正遭大規模清洗與調查。

蔡明彥進一步說明，中共有35名上將，其中32名為現役上將、3名由中將代理上將職務；但這32名現役上將中，有16名自去年12月以來未曾在公開場合露面。「等於是一半的上將近一年未公開露面，這種情況在以往極為罕見」。蔡明彥說，國安局研判中共軍方內部正進行大規模調查與清洗。因此本次中共四中全會，不僅關乎其經濟與政策走向，也將是觀察政黨與軍方權力重組的重要指標。

中國國防部今天下午17時15分突然發佈消息，共軍國防部發言人張曉剛大校指出，經中共黨中央、中央軍委批准，中央軍委紀委監委陸續對中央政治局委員、中央軍委副主席何衛東（上將），中央軍委委員、軍委政治工作部原主任苗華（上將），軍委政治工作部原常務副主任何宏軍（上將，傳已自殺身亡），軍委聯合作戰指揮中心原常務副主任王秀斌（上將），東部戰區原司令員林向陽（上將）、陸軍原政委秦樹桐（上將）、海軍原政委袁華智（上將）、火箭軍原司令員王厚斌（上將）、武警部隊原司令員王春寧（上將）9人立案審查調查。

共軍國防部發言人張曉剛大校今天指出，包括中共政治局委員丶軍委會副主席何衛東上將等9位共軍上將，因涉貪金額巨大，均被開除黨籍丶軍籍處分，並且移送軍檢機關依法審查起訴。（圖：取自中國國防部網站）共軍國防部發言人張曉剛大校今天指出，包括中共政治局委員丶軍委會副主席何衛東上將等9位共軍上將，因涉貪金額巨大，均被開除黨籍丶軍籍處分，並且移送軍檢機關依法審查起訴。（圖：取自中國國防部網站）

