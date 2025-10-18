拉斐爾推出L-Spike 4X高速游蕩彈藥 兼具飛彈速度與滯空能力

圖為以色列拉斐爾公司推出的新型L-Spike 4X高速游蕩彈藥想像圖。這款火箭動力的彈藥結合飛彈速度與無人機滯空能力，設計用於複雜電磁與GPS拒止環境下作戰。（圖 ：Rafael Advanced Defense Systems）

〔編譯陳成良／綜合報導〕以色列國防公司拉斐爾（Rafael Advanced Defense Systems）美國分公司，近日在美國陸軍協會（AUSA）展前，揭示了Spike飛彈家族最新成員L-Spike 4X高速游蕩彈藥（loitering munition）。這款火箭動力的彈藥結合傳統飛彈的高速飛行與無人機的目標區游蕩能力，可在40公里射程內以5分鐘抵達目標，並在目標上空游蕩25分鐘。

根據軍事新聞網站《Breaking Defense》報導，這款新型武器可從Spike NLOS發射器發射，外觀類似傳統飛彈，但機鼻配備光學感測器，採用十字翼設計，前後各有四片翼面。該公司強調，L-Spike 4X是一款「內建」游蕩能力的飛彈，而非在無人機上「改裝」彈頭。

該武器射程可達40公里，5分鐘內抵達目標，速度遠快於多數電動游蕩彈藥。抵達目標區後，可在空中游蕩最長25分鐘，像神風無人機一樣鎖定並攻擊目標。拉斐爾表示，該武器將提供兩種主要彈頭配置：串聯高爆反戰車彈頭（Tandem HEAT）與多用途彈頭。

抗電子戰與GPS拒止 美軍積極測試游蕩彈藥

該公司聲明指出：「這套系統設計用於在電磁對抗環境與GPS拒止環境下作戰，配備強化通訊系統以在干擾下維持控制。」無人機與游蕩彈藥日益面臨GPS拒止環境以及其他類型的干擾與欺騙。

拉斐爾的Spike飛彈家族已被全球多達45個國家使用，常用於反戰車等任務。該公司也生產Spike Firefly戰術游蕩彈藥，已被以色列國防軍（IDF）使用。與新型L-Spike 4X不同，Firefly是使用類似直升機旋翼的小型彈藥。

游蕩彈藥在烏克蘭戰爭中展現效能，成為現代戰場重要武器。這類武器結合偵察與打擊能力，可在目標區待命，發現目標後立即攻擊，對傳統防空系統構成挑戰。

