「海強操演」官兵戴上頭套面罩丶穿連身工作服 原來有這個考量

參與海強操演的海軍官兵們每人都身著藍色的連身工作服，艙內的官兵還戴上面罩，代表所有官兵都進入最高防護狀態。（圖：軍聞社提供）

〔記者羅添斌／台北報導〕為期5天丶模擬海上聯合截擊共軍艦隊的海軍「海強操演」，已在昨天結束，賴清德總統在登艦視導時給予高度肯定，參與操演的官兵每人都身著藍色的連身工作服，艙內的官兵還戴上面罩，引起各界的好奇與討論。

此次操演為海軍年度重點演訓「114-2海強操演」，分別進行立即備戰操演、防禦性布雷、海空警戒、海空聯合反潛、聯合截擊、聯合反封鎖及戰力重整等多項實兵驗證科目，展現官兵勤訓精練的成果。

操演過程中，模擬各項共軍艦隊對我方艦隊的攻擊模式，海軍進行5吋砲丶40快砲丶方陣快砲及海欉樹飛彈的實彈射擊，S70-C（M）反潛直升機進行魚雷投放，對共艦予以追擊反制，並以標準二型飛彈丶雄風飛彈機動發射車等進行模擬接戰。

參與強操演的海軍官兵們每人都身著藍色的連身工作服，艙內的官兵還戴上頭套面罩。圖為左營軍艦幹部為賴總統說明艦載防空飛彈性能。（圖：取自總統府網站）

參與操演的海軍官兵們每人都身著藍色的連身工作服，艙內的官兵還戴上頭套面罩，引起各界的好奇與討論。軍方人士今天指出，海軍戰備操演時，所有官兵都必須進入最高防護狀態。除連身工作服具備防火材質，並戴防火頭套，確保艦艇在遭遇攻擊或火災時，保護官兵臉部與頸部免受火焰、熱氣與飛濺高溫液體的傷害；減緩皮膚直接暴露在高熱或火焰下的燒傷風險。

賴總統昨天視導海軍部隊時給予高度肯定。賴總統強調，面對中共長期威脅及日益頻繁的灰色地帶侵擾，國軍要持續強化不對稱戰力，並導入各種先進國防科技，包括運用精準武器、無人載具以及人工智慧決策輔助等系統，提升國家的防衛韌性。

賴總統指出，未來國軍將以「新訓練、新思維、新裝備、新科技」為發展方向，整合新興兵力與裝備技術，全面提升戰力，並期盼此目標不僅是國家與整體社會一起努力的方向，更是能普遍落實到部隊基層、深耕到國軍各單位的目標。

