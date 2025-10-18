洛克希德馬丁JAGM飛彈新突破 首次以JQL系統發射成功

8月28日，一枚AGM-179聯合空對地飛彈（JAGM）從JAGM四聯裝發射器（JQL）中成功發射。此次在尤馬試驗場（Yuma Proving Ground）進行的測試，驗證了JAGM的陸基發射能力，並有望填補美軍反無人機作戰的戰力缺口。（圖：洛克希德．馬丁提供）

〔編譯陳成良／綜合報導〕洛克希德．馬丁公司（Lockheed Martin）於8月底成功測試其「JAGM四聯裝發射器」（JAGM Quad Launcher, JQL），首次以45度角從發射系統中發射一枚聯合空對地飛彈（Joint Air-Ground Missile, JAGM）。此測試旨在驗證JQL作為JAGM的發射平台，並填補聯合部隊在防禦大規模無人機群方面的能力缺口。

根據《Naval News》報導，此次在亞利桑那州尤馬試驗場（Yuma Proving Ground）進行的測試中，JQL成功發射一枚政府提供的JAGM飛彈，擊中一輛目標戰車。這是JAGM飛彈首次從JQL發射系統中發射。洛馬計畫進行更多測試，以全面驗證其垂直發射能力及在反無人機作戰中的效能。

洛馬飛彈與火控部門多領域飛彈系統計畫管理總監沃爾什（Casey Walsh）表示：「這項關鍵里程碑成就，展現了JAGM的多功能性與適應性，能為多種任務場景提供強大的防禦能力。」洛馬官員還透露，未來幾週將在中國湖（China Lake）進行更多測試，以驗證JAGM的反無人機能力，並計畫在年底前進行一次針對具威脅代表性無人機的測試。

JQL靈活性高 可搭載於艦艇與地面載具

JQL作為洛馬多年來的概念，曾被視為美國海軍Mk VI巡邏艇、未來無人水面載具（USV），甚至是聯合輕型戰術車輛（JLTV）的可能發射系統。在2025年水面海軍協會（Surface Navy Association）全國研討會上，JQL曾以模型展示於一艘伯克級（Arleigh Burke-class）飛彈驅逐艦上。該平台為高端無人機威脅，提供了一種可重複裝填、彈藥量大的反制方案，彌補電子戰可能失效的不足。

在美國海軍艦艇上，JQL可在任何空間允許的地方快速安裝與重新裝填。其火箭尾焰以類似Mk 41垂直發射系統（VLS）的方式被導離艦體甲板，防止損壞並擴大可能的安裝位置。在地面發射配置中，廢氣也會被導離發射車輛和地面人員。洛馬已分別向美國海軍和陸軍提出海射與陸射配置方案。

