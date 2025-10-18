美陸軍首支極音速飛彈連 12月將接收完整「暗鷹」實彈裝備

國陸軍「暗鷹」（Dark Eagle）極音速系統試射畫面。（圖：美國國防部）

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國陸軍飛彈與太空計畫執行官洛薩諾少將（Maj. Gen. Frank Lozano）近日在接受軍聞網站《Defense News》採訪時表示，陸軍首支裝備極音速武器的連隊，將在今年12月底前接收到完整的飛彈裝備。

這支駐紮於華盛頓州路路易斯–麥克喬德聯合基地（Joint Base Lewis-McChord）的第1多領域特遣隊第5營第3野戰砲兵團，早在2021年就已接收了代號為「暗鷹」（Dark Eagle）的長程極音速武器（LRHW）所有裝備，但獨缺實彈。原計畫於2023年秋季接收飛彈，但由於多次測試中止，陸軍被迫推遲部署計畫。

請繼續往下閱讀...

今年稍早，該單位已接收了首批三枚飛彈，第四枚飛彈目前正在洛克希德．馬丁公司（Lockheed Martin）位於阿拉巴馬州科特蘭的工廠進行驗收檢查。洛薩諾表示，最後八枚預計將在「12月底前」交付。「這將完成第1連隊的基本負載，接著我們將開始為第2連隊做準備。」

與中俄競逐極音速武器 從原型到量產挑戰重重

美國目前正與積極開發和測試極音速武器的中國和俄羅斯競賽。在經歷了漫長的測試延誤後，美國陸軍於2024年5月在夏威夷的太平洋飛彈試驗場，成功進行了一次極音速飛彈的端對端飛行測試，為首次部署奠定了基礎。

儘管裝備過程比計畫晚了近兩年，陸軍官員仍強調，飛彈開發計畫通常需要約10年，而LRHW計畫僅進行了五年多。陸軍多年來一直與Leidos子公司Dynetics合作，為陸軍和海軍共用的「通用極音速滑翔體」（Common-Hypersonic Glide Body）建立工業基礎。

洛薩諾坦言，從複雜的原型系統過渡到可重複的量產過程，以消除品質缺陷，是目前面臨的挑戰。

美國陸軍「暗鷹」（Dark Eagle）極音速武器的發射車。（圖：美國國防部）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法