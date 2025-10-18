「海鯤」潛艦尚未進入潛航測試 向美租借操雷驗測裝備軟體恐過期

「海鯤號」潛艦目前還在進行系統調校，尚未進入潛航測試階段，潛航測試的最後一關就是射擊操雷。圖為海鯤號日前進行浮航測試。（資料照，台船提供）

〔記者羅添斌／台北報導〕潛艦國造原型艦「海鯤號」目前還在進行系統調校，尚未進入潛航測試階段，軍方人士今天指出，潛航測試的最後一關就是射擊操雷，驗證戰鬥系統的可靠度，傳出軍方為此向美方洽租一套操雷驗測裝備，但因驗測裝備內的軟體有設定期限，若是超過期限仍未進行操雷射擊，裝備就得送回美國重新設定，相關因素恐會影響「海鯤號」潛艦通過海測的時程。

立法院外交及國防委員會20日將以公開會議型式，邀國防部及台船公司報告潛艦國造原型艦「海鯤號」海上測試執行情形及後續規劃。國防部書面報告指出，原型艦已進入海上測試階段，國防部與海軍將按部就班、循序漸進，在確保安全與品質的前提下，完成全艦性能驗證，滿足操作與作戰需求。

潛艦潛航測試的最後一關就是射擊操雷，驗證戰鬥系統的可靠度，軍方為此向美方洽租一套操雷驗測裝備，但因驗測裝備內的軟體有設定期限，若是超過期限仍未進行操雷射擊，裝備就得送回美國重新設定。圖為美軍潛艦射擊MK48 Mod6 AT重型魚雷示意圖。（圖取自雷神官網）

國防部說明，依測試規劃，海鯤號海測分為浮航、淺水潛航與深水潛航三階段。海軍自6月中起已完成3次浮航測試，驗證推進動力、航儀、通信、操縱及潛望鏡等系統功能。7月8日至9月2日間，原型艦進入乾塢，實施艦體水密檢驗、裝備校正及戰鬥系統檢整等工程。現正進行潛航測試前整備與安全評估，待確認潛航安全無虞後，將進入下一階段測試。

國防部指出，目前潛航前整備重點集中在「主機與電力管理系統」及「整合式儎台管理系統（IPMS）」兩項。國防部指出，主機自動充電功能涉及多家廠商協調，已重新調整測試期程，加速完成驗證；IPMS 系統具備遠端操作與監控功能，已進入軟體修改與驗測階段，台船並增派工程師與原廠合作加速進度。

軍方人士則指出，深水潛航測試的最後一關，就是要發射一枚操雷，驗證潛艦戰鬥系統的可靠度與穩定性，傳出軍方為此特別向美方洽租了一套操雷驗測的相關裝備，並且依據「海鯤號」原先規劃測試的期程（原規劃今年11月交艦，交艦前完成操雷射擊測試，代表通過海測），由美方將操雷驗測裝備內部軟體設定了期限，一旦沒有在期限內完成操雷射擊測試，這套裝備就要送回美國重新進行軟體設定，一來一往頗花費時間，也將影響「海鯤號」交艦的時程。

立法院外交及國防委員會20日將以公開會議型式，邀國防部及台船公司報告潛艦國造原型艦「海鯤號」海上測試執行情形及後續規劃。國防部說明，依測試規劃，海鯤號海測分為浮航、淺水潛航與深水潛航三階段。（圖：取自國防部專案報告內容）

