不放棄！澤倫斯基仍對川普提供戰斧飛彈抱持希望

〔編譯孫宇青／綜合報導〕烏克蘭總統澤倫斯基在與美國總統川普會面後接受《美國國家廣播公司》（NBC）新聞節目「會晤新聞界」（Meet the Press）採訪時承認，他沒有得到自己想要的東西，亦即長程巡弋飛彈「戰斧」（Tomahawk），但他對此仍抱持希望。

據報導，儘管澤倫斯基17日在白宮與川普會談期間，未能就向烏國提供戰斧飛彈達成協議，但他仍對川普充滿希望，「川普總統沒有說『不』，這很好，只是今天沒有說『好』」。他強調，這些飛彈可能會改變烏俄戰爭的格局。

澤倫斯基呼籲部署戰斧飛彈之際，俄國過去一週一直在用無人機和飛彈襲擊烏國能源基礎設施，導致烏國全國大停電。

俄國總統普廷最近警告，向烏提供戰斧飛彈將使局勢「上升到新的階段」，但澤倫斯基告訴NBC，烏軍裝備戰斧飛彈是普廷真正擔心的問題，「我認為普廷擔心美國會向我們提供戰斧飛彈，我認為他真的擔心我們會使用它們」。

然而，如果澤倫斯基在沒有達成戰斧飛彈協議的情況下重返烏克蘭，可能會促使批評他的人質疑他此行的目的。

川普17日在與澤倫斯基舉行的記者會上表示，烏俄總統之間的敵意是主要障礙，「他們之間積怨甚深。我認為這才是阻礙和解的真正原因」。川普另補充道：「我認為我們能夠達成和解，而且必須確保其持久。」

川普最近成功促成以色列和巴勒斯坦激進組織哈瑪斯之間達成停火協議，並完成雙方人質交換囚犯，這似乎也讓川普對解決烏俄衝突的可能性感到樂觀，「中東戰爭遠比這複雜得多，我們解決了那場戰爭，我認為我們有很大機會。我認為澤倫斯基總統和普廷總統都希望和解」。

