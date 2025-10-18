沒有免罪「丹書鐵券丶鐵帽子王」 中國軍媒再批何衛東等9位上將

中國軍媒持續痛批涉貪高階將領，中共中央軍委機關報「解放軍報」今天發表社論，指責他們「信仰坍塌、忠誠失節」，並表示不管職務多高，沒有免罪「丹書鐵券」，沒有「鐵帽子王」。（圖：取自旅美中國經濟學者蔡慎坤X）

〔記者羅添斌／台北報導〕中國國防部17日一口氣宣佈，包括中共政治局委員丶軍委會副主席何衛東上將等9位共軍上將，因涉貪金額巨大，均被開除黨籍丶軍籍處分，並且移送軍檢機關依法審查起訴。中國軍媒持續痛批這些涉貪高階將領，中共中央軍委機關報「解放軍報」今天發表社論，指責他們「信仰坍塌、忠誠失節」，並表示不管職務多高，沒有免罪「丹書鐵券」，沒有「鐵帽子王」。

國安局長蔡明彥15日在立院報告時說明，中共有35名上將，其中32名為現役上將、3名由中將代理上將職務；但這32名現役上將中，有16名自去年12月以來未曾在公開場合露面。「等於是一半的上將近一年未公開露面，這種情況在以往極為罕見」。蔡明彥說，國安局研判中共軍方內部正進行大規模調查與清洗。因此本次中共四中全會，不僅關乎其經濟與政策走向，也將是觀察政黨與軍方權力重組的重要指標。

中國國防部17日傍晚發佈消息，共軍國防部發言人張曉剛大校指出，經中共黨中央、中央軍委批准，中央軍委紀委監委陸續對中央政治局委員、中央軍委副主席何衛東（上將），中央軍委委員、軍委政治工作部原主任苗華（上將），軍委政治工作部原常務副主任何宏軍（上將，傳已自殺身亡），軍委聯合作戰指揮中心原常務副主任王秀斌（上將），東部戰區原司令員林向陽（上將）、陸軍原政委秦樹桐（上將）、海軍原政委袁華智（上將）、火箭軍原司令員王厚斌（上將）、武警部隊原司令員王春寧（上將）9人立案審查調查。

中共中央軍委機關報「解放軍報」今天則發表社論，何衛東、苗華、何宏軍等9人嚴重違反黨的紀律，涉嫌嚴重職務犯罪，數額特別巨大，性質極為嚴重，影響極其惡劣。身為黨和軍隊的高級幹部，他們背棄初心使命、喪失黨性原則，信仰坍塌、忠誠失節，嚴重辜負黨中央、中央軍委的信任，嚴重破壞黨指揮槍原則和軍委主席負責制，嚴重損害部隊政治生態，嚴重衝擊全軍官兵團結奮進的政治思想基礎，給黨的事業、國防和軍隊建設，以及高級幹部形象造成極大損害。

共軍軍媒社論指出，何衛東、苗華、何宏軍等人的腐敗問題是郭伯雄、徐才厚流毒的發酵變異，當前反腐敗鬥爭是黨的十八大以來正風反腐的延續、重塑人民軍隊的深化。對何衛東、苗華、何宏軍等人的深挖徹查，以無可辯駁的事實表明，不管職務多高、權力多大，在黨紀國法面前一律平等，只要搞腐敗就決不姑息，沒有免罪「丹書鐵券」，沒有「鐵帽子王」。

