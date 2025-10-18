RTX推出DeepFires自主飛彈發射車 可同時發射戰斧與愛國者

RTX在2025年美國陸軍協會展上展示DeepFires自主飛彈發射車，基於奧什科什6x6底盤，完全無人設計，後部搭載垂直發射單元，可發射戰斧與愛國者飛彈。（圖：RTX）

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國軍武巨擘RTX集團在2025年美國陸軍協會（AUSA）展覽上，推出其新型「DeepFires」自主飛彈發射車，將遠程打擊與防空任務整合至單一無人平台，可同時發射戰斧（Tomahawk）巡弋飛彈與愛國者（Patriot）防空飛彈。

根據《Army Recognition》報導，「DeepFires」自主飛彈發射車基於美國奧什科什防務公司（Oshkosh Defense）提供的6x6 FMTV A2輕型戰術卡車底盤。該平台沒有駕駛室，所有自主操作所需的導航、控制與目標鎖定系統，皆整合在前方模組中。

「DeepFires」車輛後部裝有貨櫃化發射單元，內有兩排垂直飛彈發射管。這個模組化發射器可依任務需求重新配置。操作員可根據威脅環境與作戰目標，裝載用於深度穿透打擊的戰斧巡弋飛彈，或用於整合防空與飛彈防禦的愛國者飛彈。

Forterra公司提供核心自主套件，使「DeepFires」能夠自動駕駛、穿越複雜地形，並在無人干預下執行飛彈發射與再補給等關鍵任務。該自主套件配備人工智慧（AI）驅動導航、障礙迴避與感測器整合功能，專為高威脅和GPS受干擾環境設計。

「DeepFires」可由C-130運輸機空運，實現戰區內快速部署。這種空中機動性使其能在基礎設施極少的偏遠或戰略敏感地點，預先部署遠程火力資產。

符合多領域作戰概念 最快2026年部署印太

將打擊與防空彈藥整合至單一無人系統，完全符合陸軍「多領域作戰」（Multi-Domain Operations）概念，以及「長程精準火力」（Long Range Precision Fires, LRPF）現代化優先項目。

AUSA展覽上的官員暗示，該系統正被積極考慮進行加速原型開發與作戰評估，目標最早在2026年於印太戰區部署。

