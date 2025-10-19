仿效烏克蘭反無人機 空軍擬購「防護網」強化嘉義基地防護力

烏克蘭與俄羅斯在頓內茨克激戰，烏克蘭架起大量漁網，藉此阻止俄羅斯FPV無人機攻擊。（美聯社檔案照）

〔記者涂鉅旻／台北報導〕無人機與反制手段的「矛盾對決」持續上演，繼防空飛彈不足以反制俄羅斯無人機的烏克蘭，開始在基地附近架設攔截網後，我國空軍也仿效類似做法，近期對外公開徵求長達30公尺、寬6公尺的鳥網等裝備，未來將裝設於嘉義基地，用於攔截無人機。

根據空軍司令部13日發布於政府採購網的公開徵求資料，空軍正實施「嘉義基地無人機防護網採購案」的先期詢商作業，全案自13日起執行至11月14日止，將對外徵求三項物品，首先為104個鳥網，每個長30公尺、寬6公尺；其次為832支60公分長的營釘，第三個則為長達7公尺的孟宗竹，總採購數量達461把。空軍也註明，採購這項物品是為了「用於攔截無人機」。

運用攔截網、防護網來反制無人機並非無稽之談，烏克蘭近期與俄羅斯於頓內茨克激烈交戰時，烏克蘭當地政府為防範為數龐大的俄羅斯FPV（第一人稱視角）穿越機攻擊，因此在道路上架設了層層漁網。此舉除了防止掛上炸彈的FPV，直接撞擊重要設施或人員，也可以避免過度消耗數量有限的防空飛彈、火砲。

空軍嘉義基地由空軍四聯隊駐防，是台灣西部唯一大量部署F-16V戰機的重鎮，因此在台海防衛作戰之中的角色相當重要，而另一個部署F-16V block 20戰機的基地為花蓮基地。待我國66架新型F-16V block 70戰機，表訂於明年返國後，未來將進駐台東志航基地，成為全台第三個操作F-16V戰機的要地。

嘉義空軍基地部署F-16V戰機。（資料照）

