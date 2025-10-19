F-35B掛實彈護航B-52 美軍罕見公開影像威懾委內瑞拉

美國空軍第2轟炸機聯隊的B-52H轟炸機，由陸戰隊VMFA-225中隊的F-35B戰機掛載實彈進行近距離護航。（圖：美國空軍）

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國空軍B-52H轟炸機與陸戰隊F-35B戰機，近日在委內瑞拉北部空域附近，進行了一場罕見的聯合打擊演練。此次由美國南方司令部主導的行動，透過公開掛載實彈的影像，明確傳達了美國在加勒比海地區快速投射先進空中戰力。

根據《Army Recognition》報導，這項於10月15日執行的任務，將B-52H「同溫層堡壘」（Stratofortress）轟炸機與陸戰隊F-35B「閃電II」（Lightning II）戰機，部署至委內瑞拉北部空域附近，此類機種極少在該地區共同行動。

第2轟炸機聯隊B-52H執行長程飛行任務，陸戰隊VMFA-225中隊的F-35B掛載包括AIM-9X「響尾蛇」（Sidewinder）飛彈在內的實彈，進行近距離護航。這種明確展示掛載實彈的官方影像並不尋常，是刻意傳達具備可信戰力訊號。這對戰機在委內瑞拉海岸外麥克蒂亞飛行情報區（Maiquetía Flight Information Region）飛行數小時後向北返航。

B-52與F-35B組合 展現遠程打擊與匿蹤空優

這兩種機型的組合，展現了美國強大的戰術彈性。B-52H作為自冷戰初期以來，持續現代化的戰略武器平台，具備無與倫比的滯空時間，能投放傳統及核武距外武器。F-35B則帶來了短場起飛/垂直降落（STOVL）的部署彈性與整合感測器覆蓋能力，為護航機隊與轟炸機提供360度的空中情資。

這種組合意味著轟炸機能在遠距離鎖定目標，同時由F-35B組成的匿蹤屏障嚇阻敵機攔截，並即時回傳情資，減少指揮官決策時間。從戰略層面看，這次演練提醒了加拉加斯當局及其區域外支持者，美國能在不侵犯邊界的情況下，升級在南美洲的軍事存在，並有能力派遣長程轟炸機穿越猶加敦海峽（Yucatán Channel）等咽喉點，複雜化任何試圖建立區域拒止（A2/AD）的企圖。

