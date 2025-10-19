別讓小型無人機成為維安破口 國安局換裝新式干擾槍強化反制力

安全人員在2023年國慶日時，在制高點持干擾槍保持警戒。（資料照）

〔記者涂鉅旻／台北報導〕小型、微型無人機不只融入民眾生活，更成為全球各國軍事發展重點，但未來也將成為特定人士、基礎設施面臨安全威脅。為落實國家維安防護無漏洞，國安局近日透過書面報告表示，為建構機動式無人機防禦系統，國安局今年10月添購、換裝新式無人機干擾槍，強化無人機反制干擾能力。

立法院內政委員會明（20）日將邀請內政部、警政署署長、國家安全局、法務部，針對「當前全國治安狀況與如何強化總統、副總統、中央政府機關首長及特定人士安全警衛作業，避免境外勢力或協力者影響國家安全」進行專題報告，並備質詢。

國安局送至立法院的書面報告針對維護總統、副總統安全的特勤中心業務進行陳述，其中針對無人機部分，國安局表示，隨著科技發展日新月異，無人機趨向微型化、多功能與人工智慧（AI）化，因為體積小、取得容易、成本低廉、難以偵測等特性，已成為對特定人士及關鍵基礎設施防護嚴重威脅，其危害方式包含實體攻擊、情報蒐集、通訊干擾等。

國安局表示，為建構機動式無人機防禦系統，其於今年10月份添購、換裝新式無人機干擾槍，以強化無人機反制干擾能力。

國安局特勤中心2023年底「安維八號」成軍典禮，為明年總統大選做足準備。（資料照）

國安局也盤點，特勤面臨威脅已非傳統單一模式，而是「複合式、多層次、高科技」挑戰，包括「中共『複合式』滲透的影響」、「暴力攻擊的威脅」等面向，因此，國安局除了將持續統合國內各情報機關，強化情資交流整合，特別是針對中共滲透、新型態網路犯罪及重大陳抗等活動，機動研判並調整警衛部署。另借鏡國際暴力攻擊案例，建立針對政治極端主義及特定不滿群體中，具備暴力傾向行為的資料庫，並結合網路輿情情蒐與警政系統配合，強化潛在危安人士列管與訪查。

