美陸戰隊慶250週年實彈飛越公路 加州州長批川普危及公共安全

為慶祝美國陸戰隊成立250週年，一場名為「從海到岸」的兩棲突擊演練10月18日在加州彭德爾頓營（Camp Pendleton）紅海灘舉行。圖為美國海軍氣墊登陸艇（LCAC）在灘頭卸載裝備，陸戰隊V-22「魚鷹」（Osprey）與CH-53「超級種馬」（Super Stallion）直升機則在空中編隊飛行。（法新社）

〔編譯陳成良／綜合報導〕為慶祝成立250週年，美國陸戰隊18日在加州舉行大規模實彈演習，由於砲彈飛越高速公路，導致連接洛杉磯與聖地牙哥的5號州際公路（Interstate 5）一段長達27公里的路段被關閉，引發數小時的交通混亂。加州州長紐森（Gavin Newsom）痛批川普政府此舉將「自我置於責任之上」，危及公共安全。

《法新社》報導，此次關閉高速公路的命令，是在加州公路巡警官員警告稱，飛越頭頂的實彈，將分散彭德爾頓營（Camp Pendleton）附近5號州際公路海濱路段駕駛人的注意力後下達。州際公路附近的告示牌警告：「高速公路上方有實彈武器。」

紐森是一位經常批評川普的民主黨人，預計將在2028年競選總統。他表示：「總統將自我置於責任之上，漠視公共安全。在繁忙的高速公路上方發射實彈不僅是錯誤的，更是危險的。」

然而，陸戰隊在一份聲明中堅稱，公眾沒有風險。「在例行訓練中，砲彈歷來都是從5號州際公路以西的陸基砲兵發射點，射向州際公路以東的衝擊區，這符合現有的安全協議，且無需關閉路線。這是一種既定且安全的作法。」

副總統范斯演說 批「覺醒」文化削弱美軍

這場大規模的陸戰隊演習，由副總統范斯出席，內容包括戰機飛越、出動兩棲艦艇、模擬村莊爆炸，以及海豹部隊（Navy SEALs）從直升機空降至太平洋。

美國副總統范斯在陸戰隊250週年慶祝活動上登台致詞。（法新社）

范斯在演說中表示，川普政府專注於支持陸戰隊，並移除他認為削弱美軍的「覺醒」（woke）優先事項。「當官員試圖將焦點轉移到強制規定多元化配額，或試圖將黨派政治注入美國武裝部隊時，他們就阻礙了海軍陸戰隊發揮最佳表現的能力。這就是為什麼戰爭部長和美國總統如此堅決反對那些廢話。」

此次陸戰隊的戰力展示，正值美國各地數百萬人走上街頭，抗議川普政府的強硬政策，包括廢除多元化與公平計畫。今年6月，川普下令國民警衛隊進駐洛杉磯，以支持聯邦官員執行大規模移民突襲行動，並壓制當地抗議活動。紐森與地方官員批評此舉，認為相對小規模的示威可由市和州執法部門輕鬆處理。

