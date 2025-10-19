曾獵殺賓拉登 美軍最精銳陸航部隊逼近委內瑞拉

圖為美國陸軍第160特種作戰航空團「暗夜潛行者」（Night Stalkers）的直升機編隊，在加勒比海域低空飛行。此部隊曾執行獵殺賓拉登任務，近日現蹤委內瑞拉外海，引發外界猜測美軍可能正為特種作戰鋪路。（圖：Abby Karim／Facebook）

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國陸軍第160特種作戰航空團（160th Special Operations Aviation Regiment, SOAR）直升機在委內瑞拉北部海岸約145公里處活動。該部隊被稱為「暗夜潛行者」（Night Stalkers），此部署與總統川普（Donald Trump）證實中情局（CIA）在委內瑞拉秘密行動授權相吻合，引發外界猜測美軍可能準備特種部隊任務。

根據《華盛頓郵報》報導，以低可視度精準作戰聞名的「暗夜潛行者」在委內瑞拉外海約145公里處活動。該部隊是美國陸軍首屈一指特種作戰航空單位，專門支援美國陸軍特種作戰司令部（USASOC）旗下第一層與第二層特種部隊，包括綠扁帽、第75遊騎兵團及三角洲部隊（Delta Force）。

該單位因在2011年巴基斯坦阿伯塔巴德（Abbottabad）突襲行動中，扮演關鍵角色而全球聞名，當時他們將成功定位並擊斃恐怖組織首腦賓拉登的海豹六隊（SEAL Team 6）隊員，神不知鬼不覺地深入巴基斯坦領空。

特改直升機具匿蹤能力 委內瑞拉急調防空飛彈

據報導，目前在委內瑞拉空域附近飛行的機種包括MH-60M「黑鷹」（Black Hawk）、MH-6M「小鳥」（Little Bird）和MH-47G「契努克」（Chinook）。這些機種經客製化改裝，具備匿蹤、長航程與極高作戰精準度，並配備先進地形跟隨雷達、紅外線抑制系統和電子反制措施。

這種作戰配置暗示美軍可能準備在委內瑞拉境內進行精準突襲、人質營救、情報撤離或破壞任務。委內瑞拉軍方已意識到威脅，開始在政府設施與軍事節點附近重新部署俄製Buk-M2E和Pechora-2M地對空飛彈系統。

美軍方消息人士：前進部署非單純訓練

美國國防界消息人士透露，第160特種作戰航空團在加勒比海持續行動並非單純訓練，而是前進部署，將高度戒備資產置於作戰目標即時攻擊範圍內。鑑於已確認的CIA秘密授權，暗夜潛行者可能已參與地面情報行動即時支援，包括戰術監視、緊急撤離或攻擊行動。

