陸軍「陸勝一號」操演要更仿真 官兵將動用「空包彈」操演

陸軍機步234旅將參與今年度陸勝一號操演。圖為聯兵一營雲豹甲車去年偵巡時，白河幼兒園小朋友列隊歡迎。（資料照）

〔記者涂鉅旻／台北報導〕陸軍預計自周六（25日）起實施「陸勝一號」聯兵旅對抗操演，藉此取代實施已久的「長青、長泰、長勝」實兵操演。值得一提的是，軍方人士今日證實，此次「陸勝一號」操演將讓官兵使用空包彈，讓官兵更有臨場感，藉此達到仿真實戰的目的。

據了解，今年首度舉辦的「陸勝一號」操演自25日實施至31日，這場為期7天的實兵演訓，將由駐守北台灣的陸軍裝甲542旅及中台灣的機步234旅實兵對抗。這場操演與以往「長」字操演不同之處在於，不再以軍團擔任指揮部，而是由陸軍教準部來扮演統裁部。

陸軍542旅戰車進行戰車砲實彈射擊。（資料照，取自陸軍臉書）

值得注意的是，以往「長」字操演雖然是旅對抗，但幾乎無雙方近距離接戰的演訓安排。以去年度的「長泰19號操演」為例，駐防中台灣的裝甲586旅先北上至新竹一帶，朝南台灣進軍，隨後與從南台灣出發的機步333旅在中台灣相遇，進行「實戰化」攻防，置重點於指揮體系是否順暢、「實時」部隊機動、指揮所開設、後勤整補及友軍支援等相關訓練。

不過，今年度的「陸勝一號」操演主要以北部為操演區域，還安排官兵使用空包彈，將使操演更加仿真且具有臨場感。軍方人士說，其餘「陸勝一號」操演的精神和過去「長」字操演一致，讓官兵更貼近實戰化訓練，且與近年「漢光演習」一樣採取「不劇透」方式練兵。

