「川澤會」未讓烏取得戰斧飛彈 烏克蘭人難掩失望

本月6日在基輔市中心，人們在自己的汽車旁默哀1分鐘，悼念在與俄羅斯戰爭中保衛祖國而犧牲的烏克蘭士兵。（美聯社）

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國總統川普17日與訪美的烏克蘭總統澤倫斯基會晤，但雙方未能就允許烏克蘭取得戰斧巡弋飛彈達成共識，據報導，川普認為此舉將加劇烏俄戰況，且他仍有把握促使俄方和談，現在還不是提供烏克蘭這款長程飛彈的時機。對此，烏克蘭人毫不掩飾表達他們的失望之情。

《美聯社》19日報導，川普先前暗示可能會向烏克蘭提供長程飛彈，基輔認為這將有助於促使俄國總統普廷回到談判桌，但澤倫斯基最終空手而歸，這個結果令許多烏克蘭人感到沮喪，但並不意外。

烏克蘭軍人維尼琴科（Roman Vynnychenko）受訪表示，他認為烏克蘭獲得戰斧飛彈的前景只是一場政治「遊戲」，直言烏方不會得到這些飛彈。他說，無論有沒有美國的幫助，烏克蘭仍須購買新武器，尤其是在俄國無人機和飛彈持續攻擊民用基礎設施的情況下，「每天都有平民和士兵喪生，建築物倒塌，我們的街道和城市被摧毀」。

請繼續往下閱讀...

烏俄這場持續3年半的衝突，已演變成一場橫跨烏克蘭東部和南部1250公里戰線的殘酷消耗戰。

川普上任9個月以來，對這場衝突的沮喪情緒屢屢浮現。最近幾週，他對普廷愈發不耐煩，並表示願意幫助烏克蘭贏得戰爭，包括出售戰斧飛彈，但在16日與普廷進行長時間通話，並宣布計畫未來幾週在匈牙利布達佩斯與普廷會面後，他的語氣再次轉變。

儘管這次「雙普會」為結束戰爭重新帶來希望，即透過外交途徑取得進展，但在多次嘗試失敗後，烏克蘭人不願相信很快就會取得重大突破。心理學家赫拉姆佐娃（Victoria Khramtsova）表示：「說實話，我也會看新聞，但現在我只讀標題。即使是標題也讓我感到難過。我們已經打了3年多的仗了。我們只想要和平。」

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法