硬殺、軟殺、攔截網…無人機反制手段一次看懂

德國「Skynex」防空系統是機砲反制無人機的代表性武器。（取自Rheinmetall官網）

〔記者涂鉅旻／台北報導〕空軍計畫公開徵求「防護網」，降低基地遭敵小型無人機襲擊的風險，國安局近期也發布報告，顯示其將新購無人機干擾槍降低維安風險。事實上，反無人機科技隨著無人機發展不斷推陳出新，除了常見的飛彈、機砲「硬殺」，以及採干擾方式的「軟殺」外，雷射及微波武器的問世與成熟，也成為包括我國在內多國追尋的無人機反制新方法。

軟殺





無人機「軟殺」手段干擾無人機的導航、通訊、感測器等，讓操作者無法有效控制無人機，因此，包括使用固定式或機動式的反制系統，或者手持式的干擾槍，干擾無人機GPS或遙控圖傳頻段等，甚至可將敵無人機「接管」至指定地點降落或墜毀。由於不涉及槍彈火藥，即使是在一般民眾能夠接近的場合，也常見軍警或其他政府人員操作。

維安人員在制高點操作無人機干擾槍，藉此確保去年度國慶大典安全。（資料照）

以成本而論，可能低於仰賴彈藥的現有「硬殺」手段，但面對跳頻無人機等，「軟殺」系統頻譜也須不斷地跟上，並與其他「硬殺」手段搭配，才能發揮最佳效果。

硬殺





「硬殺」是直接破壞、擊落無人機的手段，以往多以飛彈、機砲或槍械打下無人機，後來還發展出火箭彈、「無人機反無人機」、雷射、微波武器等方式，而各有優缺點。

漢翔公司在今年度航太國防展之中，展示「雷射硬殺系統」。（資料照，記者涂鉅旻攝）

以飛彈攔截無人機的精準度高、射程遠，但飛彈成本高昂，較適用於擊落大型高價值目標，不是反制「蜂群」的理想手段；傳統機砲或槍械只適用於打下飛行速度慢、飛得低的小批次無人機，也難以抵抗高速「蜂群」；不過，機砲若有人工智慧（AI）等新科技加持，將成為十分理想的手段，例如萊茵金屬Skynex防空系統整合機砲與雷達，射速快且可選用不同彈種，比飛彈更有經濟效益。

Epirus公司研發的「列奧尼達」（Leonidas）微波武器，可破壞大量無人機。（擷取自Eprius網站）

不過，在科技的推陳出新下，比飛彈價格更低廉的傳統火箭彈，若採用可在空中形成大量彈幕的彈頭，將可大範圍殺傷「蜂群」無人機，包括「郊狼」等無人機也可作為反制彈藥使用；包括美國、我國都在鑽研成本低、效果好的雷射反制無人機方式，美國科技廠商Epirus日前還公布「列奧尼達」防空系統，用微波方式讓整批小型無人機墜毀，未來潛力可期。

其他方法





烏克蘭先前以架設防護網方式，在與俄羅斯激烈交戰的頓內茨克地區，保護道路與設施安全，我國空軍近期也透過公開徵求方式，探詢民間廠商的鳥網、營釘、孟宗竹的供貨能力，進而在嘉義基地等重要據點架設防護網。鳥網不僅長達30公尺、寬6公尺，孔洞的邊長更只有5公分，可有效攔截包括第一人稱視角（FPV）等小型無人機。另外，烏克蘭及俄羅斯等戰車也都架設防護柵欄，避免敵軍自殺式無人機攻擊，也使得我國、日本在內國家跟進試驗。

國軍為各式裝甲車裝設的「防護柵欄」，此舉意在提升裝備抗擊能力。（軍聞社檔案照）

