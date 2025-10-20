為什麼烏克蘭超想要「戰斧」巡弋飛彈？ 可飛2500公里襲俄大後方

雖然戰斧飛彈多為艦射型，但也有陸射版本。（法新社檔案照）

〔記者涂鉅旻／台北報導〕烏克蘭希望透過美國獲得「戰斧」巡弋飛彈，但烏克蘭總統澤倫斯基、美國總統川普17日會晤時未能達成共識。事實上，「戰斧」飛彈是問世已久的長程亞音速巡弋飛彈，其可低空飛行，且能從水面艦、潛艦跟陸上車輛發射。最新批次的戰斧飛彈射程更達到2500公里，等於可以涵蓋莫斯科在內的歐俄地區。

根據外媒報導，川普仍認為有把握促使俄羅斯和談，也考量若提供烏克蘭長程飛彈，可能加劇烏俄戰況，因此現在並非提供烏克蘭戰斧巡弋飛彈的時機，烏克蘭人民獲悉此事後，也難掩失望之情。

美軍聖喬治角號巡洋艦發射一枚戰斧飛彈。（路透檔案照）

究竟「戰斧」巡弋飛彈對烏克蘭而言，有哪些重要性呢？對於烏克蘭來說，戰斧飛彈是一種相當成熟、可靠的精準彈藥，美軍已使用超過40年且不斷推陳出新，不僅廣獲美國陸軍、海軍、陸戰隊使用，日本等美國盟邦也陸續採購，強化遠程打擊能力。

戰斧巡弋飛彈有陸射、艦射、潛射等型號，且以從潛艦、水面作戰艦艇發射為主，但考量烏克蘭的地理環境與部隊性質，烏方很有可能向美方提出獲得陸射系統的請求，射程則視飛彈次型號而定，但美國能否提供適合烏克蘭，且不影響美軍自身戰備的陸上發射載具，還有待釐清。

請繼續往下閱讀...

美軍「泰風」（Typhon）中程飛彈系統可以發射戰斧飛彈。（路透檔案照）

雖然烏克蘭也具備射程達1600公里的「FP-1」長程攻擊無人機，也有射程250公里的空射「暴風影」巡弋飛彈、射程可觸及500公里的「游隼」彈道飛彈，但即使是早期型號的「戰斧」巡弋飛彈，射程至少達到1600公里以上，新型號更高達2500公里左右。即使不是超音速飛彈，依舊比無人機更難被干擾、可低空飛行等特性，都使敵軍要攔截這型飛彈的難度更高。

若將戰斧飛彈部署在哈爾科夫等靠近前線的都市，其射程足以涵蓋俄國莫斯科、聖彼得堡等大城市，甚至可大致涵蓋整個歐俄地區；即使部署於位在烏克蘭西部的後方城市，仍能對上述地點構成威脅。即使戰斧飛彈的彈頭多小於一千磅，並非破壞力強大的武器，但仍可牽制俄國部隊的部署，並對俄軍「大後方」構成威脅。

相關新聞請見

我國也有台版「戰斧」雄昇飛彈 未來可望和勁蜂四型「高低配」

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法