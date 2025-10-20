潛艦「海鯤號」若11月無法交艦 顧立雄：每天罰19萬元

國造潛艦「海鯤號」。（資料照）

〔記者陳鈺馥／台北報導〕潛艦國造原型艦「海鯤號」海上測試延宕，對於11月是否來得及交艦？國防部長顧立雄今日在立法院受訪坦承「有相當大的挑戰」。如果來不及交艦，他說「依約計罰」，每天約罰19萬元。

立法院外交及國防委員會今日邀國防部專案報告「潛艦國造原型艦海測執行現況及因應作為」。國防部報告指出，原型艦已進入海上測試階段，國防部有信心與海軍司令部按部就班、循序漸進，最終在確保安全與品質的前提下，完成全艦性能驗證目標。

顧立雄受訪表示，任何相關的國防政策或者是國防部執行的相關計畫，都應該受到立法院的監督。上個禮拜已經做了機密專報，這一次我們就可以公開的部分進行報告，在不涉及機密情況下，向各位做一個說明。

顧立雄指出，會以安全和品質為上來進行，要在11月完成測試和交艦，確實有相當大的挑戰，會持續請海軍和台船一起努力；關於「海鯤號」無法如期該如何處置？顧回應，依約計罰，每天大概19萬元。

