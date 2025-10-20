我國也有台版「戰斧」雄昇飛彈 未來可望和勁蜂四型「高低配」

國軍雄昇飛彈與「雄風二型」飛彈（如圖）為同家族成員，但由於雄昇飛彈機敏性高，外界尚無法窺知實際面貌。（資料照）

〔記者涂鉅旻／台北報導〕烏克蘭近期向美國爭取獲得射程超過1600公里的「戰斧」巡弋飛彈，雖尚未獲得美國總統川普同意，但若後續有所進展，可能對烏俄戰場局勢造成影響。長年面臨中國軍事威脅的我國，近年也積極發展長程飛彈，不僅運用特別預算量產的「雄昇」飛彈已量產完畢，未來也可與成本較低的「勁蜂四型」無人機「高低配」，成為嚇阻戰力一環。

「雄昇飛彈」是由與雄二飛彈同樣為亞音速、可低空飛行的「雄二E」衍生而來，廣義上也是中科院「雄風」飛彈家族的成員。雖然「雄二E」飛彈問世已久，但隨著射程與性能提升，傳「雄昇飛彈」的射程可達1000至1200公里左右。

雖然相比具有豐富實戰驗證經驗、產量龐大的「戰斧」巡弋飛彈，雄昇飛彈缺乏實戰驗證；其實際性能與可靠性能否比肩美國的「戰斧」仍有待討論，但考量其飛行特性與性能，故又有「台版戰斧」之稱。

國防部為強化不對稱戰力，執行「海空戰力提升計畫採購特別預算案」，2022年至2026年斥資2369億餘元，採購8類10項國造精準彈藥與船艦。根據國防部月初送至立法院的報告，國軍已完成雄昇飛彈、萬劍彈及無人攻擊載具等裝備籌獲，並已供各軍種納入戰備。

雖然我國擁有國造飛彈的實力，但考量戰時彈藥庫存與成本效益，中科院也積極研發低成本巡弋飛彈。先是向美商Kratos公司取得MQM-178無人靶機，改裝成「勁蜂四型」長程攻擊無人機，傳射程可達1000公里；另外也與美商安杜里爾（Anduril）合作研製「低成本自主巡弋飛彈」，並以單枚成本低於650萬元為目標。

