海鯤號潛艦11月難交艦！顧立雄：時程安排未理解現實困難

〔記者陳鈺馥／台北報導〕潛艦國造原型艦「海鯤號」原定11月交付海軍，如今幾乎不可能達成，承造廠商台船將面臨每日19萬元罰鍰。民進黨立委羅美玲今日在立法院質疑，我方怎麼有勇氣規劃建造5年多即交艦？國防部長顧立雄回應，立委的指教正確，「我們確實在建造時程安排上，沒有去理解現實會面臨很多困難」。

立法院外交國防委員會今日邀國防部專案報告「潛艦國造原型艦海測執行現況及因應作為」。海鯤號原定今年9月完成海上測試、11月交艦，但目前尚未進行海上測試的「淺水潛航」。

潛艦報告提及，「主機自動充電功能驗證涉及多方不同廠家共同配合施作，協調廠家排程致增加測試時間，並非遭遇技術瓶頸，現已協調各廠家完成後續測試期程調整，以加速完成多部主機自動充電功能驗證」。

羅美玲質詢指出，當初排定預期進程是否過於樂觀？從有到無過程，很多因素沒有考慮到？如今交艦延宕，是不是當初預期進程設定就出問題？

顧立雄回應，整個建造過程中，相關設備、技術協助可能沒辦法完全第一時間能配合，所以這部分確實在建造過程中，顯示時程安排沒有辦法如我方想像的說「隨叫隨到」，因此面臨時程延宕。

顧立雄強調，現在要以淺水潛航標準進行浮航，如果該測試通過，就進行淺水潛航，所有潛航測試一切以安全為上。

羅美玲質疑，當初給的時程過於樂觀，2025年11月交艦不可能，我方時程是否太快？相較於我國造艦過程只用5年多，其他國家平均花多少年？顧立雄說，主要看是「成熟量產」或「首次研製」，若為首次研製，其他國家大概要7年，有的國家高達16年。

羅追問，我方怎麼有勇氣規劃建造5年多要交艦？顧立雄說，立委指教正確，「我們確實在建造時程安排上，沒有去理解現實會面臨很多困難」，尤其我國的國情面臨裝備籌獲、原廠技協人員安排，海軍在報告過程中，可以看到籌獲裝備上的困難。

國民黨立委賴士葆批評，第一艘潛艦到底何時可以完成？原定交艦計畫是5年，現在會不會變成7年？或是變成「爛尾艦」？副參謀總長執行官黃志偉表示，這是國家第一次自製潛艦，當然會面對許多挑戰，會做最詳盡的計畫，在所需時間內獲得。

黃志偉指出，潛艦國造的造艦計畫是5年，看到現在的狀況，會根據海軍說明對額外因素進行調整及整合，相關困難都在排除中，目前都在進行當中，應該不會變成立委所說的情況。

