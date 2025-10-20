美陸軍25支步兵旅級戰鬥隊將轉型 無人機、新運兵車成核心

圖為喬治亞州的美國陸軍國民兵第48步兵旅級戰鬥隊，2018年於聯合戰備訓練中心（JRTC）訓練情形。（美軍DVIDS網站）

〔記者陳治程／綜合報導〕美國陸軍參謀長喬治上將（Gen. Randy George）日前在一場軍事論壇上透露，美國陸軍未來將針對旗下25支「步兵旅級戰鬥隊」（IBCTs），陸續轉型為輕、快且具備新興戰力的「機動旅級戰鬥隊」（MBCTs），以新型運兵車輛、無人機等裝備為核心，打造更靈活、更有威脅性的新世代兵力，肆應現代戰場。

美國《國防新聞》（Defense News）17日報導指出，喬治上將指出，這項計畫屬於美國陸軍「接觸轉型」倡議（Transforming in Contact）一環，而目前已有三個旅級單位的旗下部隊，展開「機動旅級戰鬥隊」的改制工作；根據規劃，新型態的MBCT將新增一支「多功能偵察連」（a multifunctional company）、以及「多重任務連」（a multipurpose company）等，提升基層部隊態勢感知和火力。

圖為奧克拉荷馬州美國陸軍國民兵第45步兵旅級戰鬥隊，於演訓任務中施放無人機。（美軍DVIDS網站）

美國陸軍近年借鑑俄烏戰爭，積極引進各式無人機並組建新興部隊，提升部隊整體機動作戰能力，且美軍在歷來演訓中，已多次驗證無人機打擊成效，因而成為此次步兵單位轉型計畫中的核心；另一方面，美陸軍近5年陸續換裝的「步兵班戰鬥載具」（ISV），也成為部隊轉型後的機動力指標。

美國陸軍第10山地師第3旅旅長格洛內克上校（Col. Joshua Glonek）分享自身實務經驗說，他曾在一場演訓中，看到官兵有約9成任務是以無人機協助觀測，用彈量減半，卻提升3倍殺傷力；第101空降師參謀長沃爾克爾上校（Col. Trevor Voelkel）則分享，他旗下旅級部隊有近400架無人機，偵察與作戰火力充足，並認為ISV機動性強、可被直升機吊運，能改變步兵任務型態，強化滲透戰力。

圖為美陸軍第10山地師第3旅級戰鬥隊官兵，2024年輪調歐陸期間駕駛ISV進行訓練。（美軍DVIDS網站）美陸軍第101航空作戰旅的CH-47直升機，在夜間吊掛101空降師第2旅級戰鬥隊的ISV載具，大幅提升步兵單位的長程機動能力。（美軍DVIDS網站）

不過，美陸軍第25步兵師第2旅旅長蘭伯恩上校（Col. David Lamborn）強調，ISV是MBCT部隊機動性的重要載具，「並非作戰儎台（a fighting platform）」，部隊仍須落實「分散式作戰」原則，確保任務完成。他也提及未來的步兵部隊面對電磁頻譜戰，更應重視偽裝、隱蔽，運用這兩項生存之道，在部隊發揚火力之餘，也能提升人員的戰場生存性。

