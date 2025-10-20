曾通過台海的法艦「牧月號」二度訪日 將參與海自歷來最大海空演習

法國海軍花月級巡防艦「牧月號」（F731）十月16日抵達日本橫須賀軍港，準備參與日本海自20日展開的年度聯合海、空演習。（横須賀地方総監部官方X帳號）

〔記者陳治程／綜合報導〕日本海上自衛隊日前宣布，今（20）日起至本月底將展開年度多國聯合軍演，集結美、澳、加、紐西蘭和法國海軍，這也是海自1954年成立以來，舉辦過規模最大的海上聯演；其中，法國海軍巡防艦「牧月號」 日前已抵達橫須賀軍港，展開後勤整補和睦鄰訪問，為首度在日本參加的海、空演習做好準備。

日本海上自衛隊16日證實，法國海軍的「牧月號」巡防艦（F731）已抵達橫須賀軍港，停泊後受到海自護衛艦「照月號」（DD-116）艦長親自迎接到來，展現兩國盟邦情誼；日本《共同社》報導指出，「牧月號」上（9）底自法屬玻里尼西亞（Polynesia）母港出發後，途經西太平洋的島國密克羅尼西亞（Micronesia）才抵達日本。該艦18日已轉往佐世保軍港，為聯合演習做準備。

海自護艦艦「照月號」（DD-116）艦長，16日親自迎接法軍官兵和「牧月號」的到來。（横須賀地方総監部官方X帳號）

根據海自公告，此次年度海、空聯合演訓將自今（20）日持續至本月底（31日）止，邀請美國海軍、美軍陸戰隊，澳洲皇家海軍、空軍，加拿大皇家空軍、海軍，以及紐西蘭空軍和法國海軍，共同演練反潛、反水面、海上補給等一系列演訓課目，有效提升與法軍等盟邦部隊的聯戰能力及作業互通性。

值得一題的是，海自此次演習將出動20艘艦艇、20架戰機，這樣的參演規模，也成為日本海上自衛隊1954年成立以來的新紀錄。

16日抵達日本橫須賀軍港的「牧月號」巡防艦。（取自X帳號 @WarshipCam）

「牧月號」為法國海軍「花月級」巡防艦2號艦，滿載排水量達3千噸，該艦採民船建造標準、搭載輕型武裝以節約成本，並有長航程優勢，全級艦現均部署海外的法屬島嶼，用以執行低強度的海上執法任務；該艦近年除2度訪日外，也曾在去（2024）年10月底由南向北航經台灣海峽，國軍全程掌握動態，情況正常。

