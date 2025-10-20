馬文君質疑「海鯤號」主機是卡車引擎併聯？ 台船駁斥：是船艦用

國造潛艦海鯤號日前進行海測情形。（資料照）

〔記者陳鈺馥／台北報導〕國民黨立委馬文君今日在立法院質疑，海鯤號主機曾傳出是卡車引擎併聯？台船董事長陳政宏今天在立法院備詢時反駁，強調其採用船艦主機，「當初是因為輸出許可問題，我們沒有辦法獲得比較大功率的主機，所以才會用數量比較多、功率比較小的主機」。

立法院外交國防委員會今日邀國防部專案報告「潛艦國造原型艦海測執行現況及因應作為」。海鯤號原定9月完成海上測試、11月交艦，但目前尚未進行海上測試的「淺水潛航」。

馬文君質詢問及，對於台船若無法11月交艦，每日罰款多少，有無上限？國防部長顧立雄回應，每日計罰19萬元。國防部採購室則說，上限就是建造款的20%，也就是台船建造款項193億元的20％，約40億元。

馬文君接著詢問，潛艦的主機是否為卡車或巴士引擎併聯而成？台船董事長陳政宏表示，主機的廠商是柴油機大廠，所以它的產品線很多。

立法院外交及國防委員會邀國防部長顧立雄（左）報告「潛艦國造原型艦海測執行現況及因應作為」，併請台灣國際造船股份有限公司董事長陳政宏（右）列席備詢。（記者陳逸寬攝）

馬文君追問，這個引擎是船艦用的嗎？陳政宏強調，「這個是船艦用的主機」。馬接著質疑，「你保證？它會有來源？有合格的證書，各個部分提供給立法院應該沒有問題吧」？陳政宏回應，「應該沒有問題」。當初是因為輸出許可問題，沒有辦法獲得比較大功率的主機，所以才會用數量比較多、功率比較小的主機。

民進黨立委林楚茵質詢則說，海鯤號今年6月17日啟動海測後，中共就開始發動認知作戰攻擊，造謠海測時船體變形瑕疵，或貶稱「模型艦」、「玩具」，中共官媒甚至說海鯤號「不堪一擊」，甚至錯誤類比日本「蒼龍號」質疑造價高，還說500億元打水漂，台灣人被當盤子。

林楚茵問及，國防部有無統計到底有多少謠言？副參謀總長執行官黃志偉表示， 錯假訊息可以預期，有人不斷想要打擊建軍備戰，一定會有很多錯假訊息，要對我方民心士氣造成影響。

國防部政戰局長史順文說，中共認知作戰攻勢非常積極，每天都沒有停止過，如果可以立即回應的，國軍都會立即做出反應。

