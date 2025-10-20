美軍「忠誠僚機」計畫擴展至海軍 通用原子獲選設計CCA

「聯合作戰無人戰鬥機」（CCA）從福特級（Ford-class）航空母艦上起飛的概念圖。（圖：通用原子航空系統公司）

〔編譯陳成良／綜合報導〕通用原子航空系統公司（GA-ASI）已獲美國海軍合約，為下一代航艦艦載機聯隊開發「聯合作戰無人戰鬥機」（CCA）的概念設計。CCA是一種高能力、半自主的噴射戰機，將與傳統有人駕駛戰機協同作戰，提升空中戰力。

根據《Naval News》報導，GA-ASI獲選為海軍開發CCA設計，強調採用模組化方法，使平台能快速重新配置與升級，以滿足不斷變化任務需求，包括在航空母艦上起降操作。GA-ASI方法支持海軍革命性採購策略，即透過較小規模、頻繁採購實現快速技術引進，而非傳統長生命週期計畫。

GA-ASI總裁亞歷山大（David R. Alexander）表示：「我們很榮幸獲得美國海軍信任票，並渴望將成果應用於未來艦隊。在無人戰機領域，沒有人比我們更有經驗，我們將利用這一點幫助海軍快速將此能力部署至飛行甲板。」

CCA是一種高能力、半自主的噴射戰機，能補充並增強傳統的有人駕駛戰機。它們將以相對較低的成本大量生產，讓指揮官能將風險從人類飛行員身上轉移，增強傳統機隊的感測和其他能力，提升艦載機聯隊的殺傷力，並最大化作戰彈性。

GA-ASI的海軍CCA合約，是在其獲選為美國空軍設計，並試飛首架CCA YFQ-42A之後。YFQ-42A於今年8月成為空軍首架飛行測試的CCA。GA-ASI在無人噴射機操作領域，已有超過17年經驗，始於2008年的MQ-20「復仇者」（Avenger）。

無縫協同作戰 提升四代、五代機戰力

海軍的CCA設計將強調有人戰機、無人載具和支援平台之間的無縫協同；承擔較高風險，降低有人平台的風險；支援並增強第四代和第五代戰機，並補充第六代戰機；以及最大化作戰彈性、成本效益和任務效能。

GA-ASI在2024年英國法恩堡航空展（Farnborough Air Show）上，宣布其公司開發的艦載CCA概念，代號「Gambit 5」。GA-ASI的Gambit系列設想多種CCA變體，可從通用「Gambit核心」快速重構，實現大規模生產高度共通性，從而快速且經濟實惠。

