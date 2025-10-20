【影】「捍衛戰士」再現 美戰爭部長赫格塞斯登F/A-18F戰機同乘飛行

TURN AND BURN! Secretary of War Pete Hegseth visited TOPGUN at Naval Air Station Fallon.



Extended version with cockpit footage coming soon… pic.twitter.com/V3DKqBxaZv — Department of War （@DeptofWar） October 20, 2025

〔記者陳治程／綜合報導〕40年前由湯姆克魯斯主演的電影《捍衛戰士》，曾一度令海軍飛行員招募「大排長龍」；3年前續集《捍衛戰士：獨行俠》更串起跨世代影迷記憶，為美軍現役艦載機主力「超級大黃蜂」增添光彩。而在今天，美國戰爭部發布最新「TOP GUN」影音，但主角並非阿湯哥，而是近期言辭辛辣的美國戰爭部長赫格塞斯，引發不少關注。



美國戰爭部長赫格塞斯（左，後座黑色頭盔者）前往美國海軍法倫航空站參訪，並同乘超級大黃蜂戰機升空飛行，過程猶如「捍衛戰士」復刻，引發討論。（美軍DVIDS網站）

美國戰爭部（原國防部）今（20） 日在官方社群釋出一段短片，片頭即出現昔日捍衛戰士誕生的「美國海軍戰鬥機武器學校」校徽，緊接著便是戰爭部長赫格塞斯（Pete Hegseth）換上草綠飛行服、戴上飛行頭盔，並坐進F/A-18F雙座型「超級大黃蜂」戰機的畫面。該貼文寫道，這是赫格塞斯造訪美國海軍法倫航空站（NAS Fallon）的行程之一。

赫格塞斯此次乘坐的雙座型「超級大黃蜂」戰機，可見機身周圍有特殊的黑藍色塗漆，為響應電影《捍衛戰士：獨行俠》而生的專屬彩繪機。（美軍DVIDS網站）赫格塞斯坐上超級大黃蜂戰機（右上左滾者）體驗同乘飛行。（美軍DVIDS網站）

赫格塞斯參訪的美國海軍法倫航空站，為旗下航空作戰發展中心（Naval Aviation Warfighting Developmant Center, NAWDC）的大本營，而40年前因湯姆克魯斯主演《捍衛戰士》而聲名大噪的戰鬥機武器學校也在此地；因此，他這趟飛行便戴上寫有「TOP GUN」的專屬頭盔升空，並於飛行後留下親筆簽名，讓這趟參訪更具歷史意義。

落地後，赫格塞斯從戰機後座起身，與前座飛官擊拳致意，感謝他的付出。（美軍DVIDS網站）

赫格塞斯在「TOP GUN」的專屬飛行頭盔上留下親筆簽名。（美軍DVIDS網站）

今（2025）年隨川普回鍋華府而新官上任的赫格塞斯，過去曾於紐澤西州陸軍國民兵、第101空降師、明尼蘇達州陸軍國民兵服役，最終以少校軍階退伍；基於個人濃厚的愛國主義色彩，他不只力行強軍、主導廢除DEI政策，近期更因集合美軍各將領「訓話」、引發各界譁然，日前還因要求駐五角大廈記者配合新聞新規則，遭到大力抵制，在任期第一年即引發相當多爭議。

