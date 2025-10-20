要打去干城盃打！ 陸軍八軍團戰技比拚納入無人機競賽

陸軍裝甲564旅官兵參加去年度「干城盃」武裝接力比賽。（取自564旅臉書）

〔記者涂鉅旻／台北報導〕國軍部隊除了藉由例行演訓、立即備戰操演磨練戰力，部隊也會透過競賽來培養官兵戰技。已辦理多屆的陸軍八軍團「干城盃」競賽近期即將登場，特別的是，今年度比賽除了「武裝接力」、「手榴彈投擲」等項目外，還依據建軍趨勢與發展，納入無人機競賽，讓官兵能在競技之時深化操作素養。

據透露，「干城盃」是陸軍八軍團舉辦的戰技比賽，雖然並非一年舉辦一次的常態競技，但已行之有年。有別於其他的運動競技項目，「干城盃」自然多了些軍事色彩，例如「武裝接力」就是官兵穿戴戰鬥個裝、手持步槍賽跑，別具趣味性。

陸軍八軍團所屬單位已開始備戰「干城盃」，根據軍方消息，陸軍裝甲564旅近期針對「無人機競賽」、「武裝接力」、「手榴彈基本（野戰）投擲」及「快速反應射擊」等4項競賽項目，進行加強訓練，官兵全力投入備戰，展現爭取榮譽決心。

根據《青年日報》報導，陸軍564旅旅長高少將表示，訓練不僅是為「干城盃」競賽做準備，更能強化部隊整體戰力、凝聚團隊士氣，期勉參賽官兵以高昂士氣與最佳狀態應賽，齊心為單位爭取佳績。

八軍團指揮官廖建興中將日前主持「干城盃」戰技競賽規劃提報，並進行整備情形研討。他表示，辦理「干城盃」目的在以競賽方式，激發官兵訓練熱忱，並結合平時駐地訓練，強化個人戰技基礎及無人機操作能力。

廖建興也說，各單位應秉持「訓練乃戰力之泉源、戰勝之憑藉」信念，持續扎實訓練、精進戰技，以奠定實戰化訓練根基，厚植部隊整體戰力。

