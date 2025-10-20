打造「台灣之盾」防中國飛彈來襲 國防部：年底前提出特別預算

國軍於今年海空精準飛彈射擊操演，發射天弓三型飛彈。（資料照，空軍司令部提供）

〔記者陳鈺馥／台北報導〕總統賴清德於今年國慶演說宣布，將整合各級防空系統打造「台灣之盾（T-Dome）」，民進黨立委林楚茵今日在立法院質詢問及，「台灣之盾」是否已列入年度預算？國防部戰略規劃司司長黃文啟表示，目前配合年度總預算審查時間，將於年底前提出特別預算。

林楚茵在立法院外交及國防委員會表示，她完全支持賴總統在國慶演說中提出「打造台灣之盾」（T-Dome）構想，建立分層防禦、高度感知、有效攔截的防空體系。這不只是防空工程，更是國家安全韌性的整體建設。

林楚茵指出，明年度國防部主管預算達新台幣9459億元，另有「新式戰機特別預算」399億元與「海空戰力特別預算」293億元，三項合計超過1兆元，國防支出占GDP比重可望突破3%，顯示政府對國防安全的重視。但如此龐大的投資，國防部必須清楚說明「台灣之盾」的具體規劃。

民進黨立委林楚茵今日在立法院質詢問及，「台灣之盾」是否已列入年度預算？國防部戰略規劃司司長黃文啟表示，目前是配合年度總預算審查時間，將於年底前提出特別預算。（翻攝自立法院直播）

林楚茵詢問，「台灣之盾」是否已列入年度預算，或將另行編列特別預算？黃文啓回應，現在面對的空中威脅，從彈道飛彈到無人機，已經變成全面性的威脅，「台灣之盾」為多年期整體防空強化計畫，涵蓋之前已經執行的項目，以及後續要做的事項。

黃文啟指出，海空戰力提升部分，已針對防空飛彈增購進行編列，更早之前也增購102枚愛三增程型飛彈。後續部分，因為愛國者飛彈並沒有滿足數量，隨著中共對我方空中威脅越來越大，事實上也必須做好規劃。

黃文啟強調，把威脅和防護目標結合，未來也把這些整合進去，未來目標是反飛彈、反飛機、反無人機，都必須進入完整的指管整合系統，有效發揮不同空層的武器裝備效能。

林楚茵說，「台灣之盾」不能只是對外採購案，也要兼顧推動國防自主、技術移轉與產業升級的戰略投資，確保國防支出同時帶動產業與科技發展。

