美商Kratos推出「諸神黃昏」巡弋飛彈 單價僅15萬美元

圖為XQ-58「女武神」（Valkyrie）無人機從埃格林空軍基地（Eglin AFB）起飛進行測試任務。（圖：美國空軍）

〔編譯陳成良／綜合報導〕美商Kratos防務與安全解決方案公司（Kratos Defense & Security Solutions），近期揭示最新無人武器平台「諸神黃昏」（Ragnarök）低成本巡弋飛彈（ LCCM），若採購量達一百枚以上，單價可降至約15萬美元（約新台幣460萬元）。這型彈藥旨在以傳統系統的一小部分成本，執行大規模精準打擊任務。

根據軍聞網站《Defence Blog》報導，「諸神黃昏」飛彈射程約926公里，飛行高度可達1萬0668公尺，飛行速度超過0.7馬赫。其酬載能力約36公斤，適用於各種空射或陸射任務，可搭載於傳統或無人打擊平台。

Kratos無人系統部門總裁芬德利（Steve Fendley）表示：「『諸神黃昏』LCCM代表了我們為『女武神』（Valkyrie）無人機開發高性能打擊系統的承諾，以滿足當今作戰人員不斷變化的需求，並結合預算現實。」

請繼續往下閱讀...

圖為XQ-58「女武神」（Valkyrie）無人機掛載Kratos公司的新型「諸神黃昏」（Ragnarök）巡弋飛彈。（圖：Kratos）

「諸神黃昏」飛彈採用碳纖維複合機身、優化的推進系統，以及用於緊湊彈體的機翼折疊機制。它與標準的14英寸（約35.6公分）掛架系統相容，使其能以機內、機外或棧板式發射配置掛載，支援有人駕駛飛機和無人機平台。

可消耗性設計適合飽和攻擊 開發完成即可量產

Kratos估計，在100枚或以上的訂單中，每枚飛彈的單位成本約為15萬美元，公司稱此為「可負擔價格的可擴展打擊能力」。這種成本水平可能使「諸神黃昏」躋身新一級的「可消耗性」（attritable）巡弋飛彈之列，專為蜂群、飽和或分散式打擊等講求大規模部署的作戰概念而設計。

Kratos總裁兼執行長德馬科（Eric DeMarco）表示：「Kratos『諸神黃昏』LCCM是Kratos內部投資、快速行動並迅速開發出相關、可大規模生產武器系統的最新範例。在Kratos，我們提供的是產品而非簡報，我們今天就能以可負擔的價格進行大規模生產。」該公司證實，「諸神黃昏」的初步開發已完成，現已準備好投入生產。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法