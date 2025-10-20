強化核打擊能力 德國擬增購15架F-35戰機汰換「龍捲風」

德國計畫增購15架F-35戰機，以強化其核打擊能力。（法新社資料照）

〔編譯陳成良／綜合報導〕德國《明鏡周刊》（Der Spiegel）20日報導，德國國防部長佩斯托瑞斯（Boris Pistorius）計畫向美國製造商洛克希德．馬丁公司（Lockheed Martin）增購15架F-35戰機。此舉旨在汰換老舊的「龍捲風」（Tornado）戰機機隊，並強化德國在北約（NATO）框架下的核打擊能力。

根據《路透》引述相關報導，這項追加採購案已列於為國會預算委員會準備的機密文件中，計畫人員估計新機的預算需求為25億歐元（約新台幣891億元）。

德國先前已訂購35架美製F-35戰機，以取代其即將退役的85架龍捲風戰機。F-35戰機被指定接替龍捲風戰機，在衝突發生時，負責攜帶儲存在德國的美軍核彈。

柏林在今年7月曾否認有增購15架F-35戰機的計畫，但此後大幅擴張的國防預算，為武器採購創造了更多空間。

恐引發德法緊張 衝擊未來空戰系統合作

當時，一名軍方消息人士向《路透社》透露，增購15架F-35的想法是早期討論一部分。任何增購F-35的決定，都可能在德國與法國之間引發新的緊張關係，兩國在陷入困境的「未來空戰系統」（Future Combat Air System, FCAS）戰機合作項目上，一直存在分歧。

FCAS計畫由德、法、西班牙三國主導，旨在開發歐洲下一代戰鬥機，被視為歐洲防務自主的象徵。然而，該計畫因各國在技術規格、工作份額和領導權等問題上爭執不休，進度嚴重落後。法國擔心，德國持續採購美製F-35戰機，將排擠FCAS的預算，並削弱其在歐洲防務整合中的核心地位，進而使歐洲更加依賴美國的軍事技術。

