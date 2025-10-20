慎防中國「溫水煮青蛙」封鎖 Anduril創辦人拉奇：台灣要做多刺豪豬

美國國防公司Anduril創辦人拉奇8月4日前往國防部會晤防長顧立雄，並親自交付首批Altius 600M反裝甲無人機、致贈模型。（國防部提供）

〔編譯陳成良／綜合報導〕年僅33歲、被譽為「矽谷鬼才」的美國軍工新創企業Anduril創辦人拉奇（Palmer Luckey），近日在一場訪談中揭露其公司的內部最高指導原則，名為「中國27」（China 27），即所有工作都必須建立在「中國將於2027年對台動武」的假設上。他更詳細闡述了對台海危機最可能劇本的深層憂慮，即北京恐採取「溫水煮青蛙」式的逐步封鎖，讓台灣永遠不敢開第一槍。

拉奇在知名Podcast節目「喬羅根體驗」（The Joe Rogan Experience）中直言，中國侵台並非「迫在眉睫」，但「終將發生」。他以商人思維解釋其「中國27」準則：「想像一下，如果我砸了幾億美元研發新武器，卻來不及在2027年服役，我會不會覺得自己很蠢？」

拉奇分析，中國國家主席習近平正與時間賽跑，中國面臨嚴重的人口問題，經濟上則靠著「假的GDP、假的成長、假的建設」在硬撐。他評估，這種為戰爭機器準備的模式無法持久，「所以我認為中國有一個可以行動的時間窗口」。

最危險劇本：「溫水煮青蛙」讓台灣不敢開第一槍

然而，拉奇認為北京一開始最可能的行動，不是風險極高的全面入侵，而是更陰險的「溫水煮青蛙」式封鎖。他描繪了一個可怕的劇本，北京先找一個藉口，例如指控台灣出口的商品標示不清，以此為由宣布封鎖台灣一個港口，要求繳稅，「然後，再來兩個港口，接著封鎖機場」。

「我擔心的是，中國會用這種漸進式的策略」。拉奇說，「結果台灣的人民漸漸缺錢、缺糧，等到你意識到時，青蛙已經被煮熟了。這種策略的目標，就是讓台灣永遠不願意『開第一槍』來引爆全面戰爭」。

美應成「武器商店」 台灣需做「超多刺豪豬」

對於美國的角色，拉奇也提出與傳統鷹派不同的看法。他反對美國為了台灣一個港口被封鎖就貿然開啟第三次世界大戰，主張美國應停止派子弟兵為他國送命，而是成為「全球武器商店」，及時提供盟友所需的武器。他痛批當前價值超過200億美元（約新台幣6130億元）的對台軍售仍未交付，「台灣早就需要這些武器了，畢竟中國可能明天就出手。」

拉奇強調，嚇阻中國最好的方法，就是將台灣打造成一隻「超多刺豪豬」（very prickly porcupine），使其難以吞嚥。因此，台灣必須擁有海上布雷、飛彈與反飛彈系統等不對稱戰力。

拉奇年僅19歲就在車庫創辦VR公司Oculus、2年後公司以20億美元天價賣給臉書。他今年八月才剛訪問台灣，交付一批Altius-600M攻擊型無人機，並與國防部長顧立雄會晤。他與台灣的互動，正將其「武裝台灣」的理念，化為實際行動。

